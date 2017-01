Kita an der Hochschule: Ab Oktober Platz für 30 Kinder

Derzeit noch eine Baustelle: Im Oktober soll die neue Kindertagesstätte an der Hochschule Ludwigshafen mit großem Außenbereich fertig sein. © prosswitz

Ludwigshafen. Noch wird gegenüber dem ehemaligen Postbankgebäude, das mittlerweile zur Hochschule Ludwigshafen gehört, feste gearbeitet. Der Rohbau steht aber schon. Und im Oktober dieses Jahres will das Studentenwerk Vorderpfalz dann die neue Kindertagesstätte an der Hochschule fertiggestellt haben, damit sie rechtzeitig zum Wintersemester 2017/2018 in Betrieb genommen werden kann. Gestern informierte Stephanie Hinz, die Trägerbeauftragte, über die neue Kita.

Studieren und arbeiten mit Kind ist knifflig. Die Hochschule Ludwigshafen will es aber nun für ihre Lernenden und Bediensteten ein wenig leichter machen. "Unter der Bedingung, dass alles glatt läuft, ist mit der Inbetriebnahme der Kita im Herbst dieses Jahres zu rechnen", sagte gestern Stephanie Hinz. In Ludwigshafen würde das Studentenwerk Vorderpfalz dann ihre vierte Kindertagesstätte eröffnen. Es ist bereits Träger der Villa Kunterbunt an der Uni Landau, der Kita Zeppelin (zwei Gruppen, 2012) der Uni Germersheim sowie der Kita Lindwürmer (zwei Gruppen, Herbst 2013) an der Hochschule Worms. "Insgesamt werden in diesen drei Einrichtungen 112 Kinder betreut, die Hälfte davon ist unter drei Jahre alt", so Hinz.

Anmeldungen ab jetzt möglich

Und nun kommt also eine Einrichtung an der Hochschule Ludwigshafen hinzu. Anmeldungen für einen Platz seien ab sofort möglich. "Wir werden hier in Ludwigshafen genauso wie in Worms zwei Gruppen haben. Es können insgesamt 30 Kinder im Alter von neun Monaten bis Schuleintritt betreut werden", so Hinz. 24 Plätze sind Ganztagsplätze. Dazu bietet das Stundentenwerk das Angebot von vier geteilten, sogenannten "Splitting Plätzen" an. "Das heißt, dass Studenten, die dreimal die Woche an der Hochschule sind, für diese Tage ihre Kinder bei uns abgeben können. Und zugleich Studenten, die nur zweimal kommen, an den beiden anderen Tagen. Allerdings empfehle ich das nur für Kinder von neun Monaten bis zwei Jahre", sagte die Trägerbeauftragte. Weiter sind sechs Tagesplätze für Hochschul-Mitarbeiter reserviert.

"Was ganz wichtig ist", erklärte Hinz: "Nur Studenten und Personal mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz können sich bei uns anmelden. Leider gibt es noch keine Lösung für das länderübergreifende Problem." Das heißt: Studenten mit Wohnsitz in Mannheim können keinen Platz für ihr Kind beantragen. "Das ist leider so", sagte die Trägerbeauftragte.

In Rheinland-Pfalz sind Kinder ab der Vollendung des zweiten Lebensjahres beitragsfrei. Allerdings müssen Interessenten für ihr Kind mit einer monatlichen Verpflegungspauschale von 50 Euro rechnen. "Das Essen wird von einer Köchin frisch zubereitet", betont Hinz.

Die Studenten oder Dozenten können ihre Kinder ab 7.30 Uhr in die Kita bringen. Um 16.30 Uhr schließt die Einrichtung. Das Studentenwerk Vorderpfalz beruft sich bei seiner pädagogischen Arbeit auf den Situationsansatz von Christa Preissig. "Wir haben kein Programm nach Plan, wichtig sind bei uns die Schlagwörter Autonomie, Solidarität, Kompetenz. Es geht darum, Kinder in ihrer Entwicklung zu verstehen", erklärte Hinz.

Hoffnung auf Teilzeitkräfte

Es sind fünf Erzieherstellen geplant. "Dazu kommen Hilfskräfte", sagte Hinz, die optimistisch ist, das Personal auch in dieser Stärke rekrutieren zu können: "Ich habe schon vier Blindbewerbungen bei den Erzieherstellen." Weiter hofft sie, dass sich der eine oder andere Student aus dem Bereich der Hochschule finden lässt, der Teilzeit arbeiten möchte. Gerade im Bereich Soziale Arbeit gebe es in Ludwigshafen jede Menge ausgebildete Fachkräfte.

Die neue Kita wird ein großes Außengelände mit vielen Spielgeräten haben. Die Funktionsräume zur Straße hin ausgerichtet. Die beiden Gruppenräume sollen jeweils 46,5 Quadratmeter groß sein. Dazu gibt es einen Schlafraum sowie Mehrzweckräume. Im Oktober soll es dann endlich so weit sein mit dem Kindergarten in der Hochschule.