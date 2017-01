Klagen über defekte Rolltreppen

Alle Rolltreppen funktionierten gestern im S-Bahnhof Ludwigshafen-Mitte. Dies war aber in der Vergangenheit nicht immer der Fall. © Rittelmann

Ludwigshafen. "Das nervt richtig. Mehr als einmal im Monat sind die Rolltreppen kaputt. Und es dauert oft Tage lang, bis sie repariert sind", klagte Katrin Dammsch. Mit ihrem Ärger hielt die junge Mutter, die mit einem Kinderwagen unterwegs war, nicht hinter dem Berg, auch wenn gestern alle vier Rolltreppen und beide Aufzüge im S-Bahnhof Ludwigshafen-Mitte funktionierten. Für großen Unmut sorgte das Thema am Abend zuvor auch im Ortsbeirat Südliche Innenstadt. Einstimmig forderten die Fraktionen die Deutsche Bahn auf, die Reparaturen "zeitnah vorzunehmen".

Zugleich hatte Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) eine erfreuliche Nachricht parat. Er teilte mit, dass die Bahn die Rolltreppen zum Bahnsteig 1 komplett austauschen würde. "Die zahlreichen Instandsetzungen in der Vergangenheit waren dort letztlich erfolglos geblieben", lautet Hellers Schlussfolgerung. Wann die Deutsche Bahn mit den Arbeiten beginnen wird, war nicht zu erfahren. Die Pressestelle machte dazu gestern keine Angaben.

"Teuerste Hüpfburg"

S-Bahnhof Ludwigshafen-Mitte Rund 12 000 Fahrgäste nutzen täglich den S-Bahnhof. Er befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Berliner Platz, dem Nahverkehrsknotenpunkt für Straßenbahnen und Linienbusse. Der Bahnhof wurde Ende 2003 eröffnet. Zeitgleich erfolgte der Start für die S-Bahn Rhein-Neckar. Der zentrale Haltepunkt in der Innenstadt kostete 18,5 Millionen Euro. Dafür gab das Land einen Zuschuss von sieben Millionen Euro. Der S-Bahnhof ist 156 Meter lang. Die geschwungene Dachkonstruktion ist 41 Meter breit. Die verglaste Fläche umfasst 6500 Quadratmeter.

"Die Rolltreppen im S-Bahnhof sind seit Jahren ein leidiges Thema. Denn die Reparaturen dauern - gefühlt - ewig", kritisierte David Schneider (SPD). Er merkte an, dass die Privatisierung der Bahn in diesem Zusammenhang für die Kunden keine Vorteile gebracht habe. "So kann man nicht mit Fahrgästen umgehen", zürnte Fraktionskollege Bernd Laubisch. Zügige Reparaturen mahnte auch CDU-Ortsvereinsvorsitzender Karl-Heinz Hecker an.

"Auch die Aufzüge sind häufig defekt, so dass der Bahnhof nicht für Rollstuhlfahrer oder Gehbehinderte erreichbar ist", nannte der Ortsvorsteher ein weiteres Problem. Auch hier habe die Bahn eine nachhaltige Verbesserung versprochen, aber noch keine Zusagen gemacht. "Wir haben kein Verständnis dafür, wenn der wichtige Bahnhof längere Zeit nicht barrierefrei zugänglich ist", stellte Heller klar.

Nach Ansicht von Sabine Gerassimatos (Linke) sind die Rolltreppen im Bahnhof "die teuerste Hüpfburg in Deutschland". Monteure hätten ihr gesagt, dass die Defekte häufig auf ein Fehlverhalten von Fahrgästen zurückzuführen sind. Von Jugendlichen, die auf Rolltreppen herumspringen, weiß auch Katrin Dammsch, die regelmäßig den Bahnhof nutzt. Sie wünscht sich deshalb mehr Aufsichtspersonal.

Handlungsbedarf sieht auch Roland Walter. "Nicht nur Fahrgäste mit Knieproblemen sind auf funktionierende Rolltreppen angewiesen. Dies gilt gleichermaßen für diejenigen, die nur zwei bis drei Minuten Umsteigezeit von der Straßenbahn oder dem Bus am Berliner Platz bis zur Zugabfahrt haben." Dass die Deutsche Bahn nun Verbesserungen zum Bahnsteig 1 plant, ist für ihn nachvollziehbar: "Dort fallen viel häufiger die Rolltreppen aus als beim anderen Bahnsteig."

Ein weiteres Ärgernis in der Innenstadt sind für den Ortsbeirat Lokale mit Außengastronomie, deren Besucher noch gegen Mitternacht lärmen und dadurch Anwohner in ihrer Nachtruhe stören. Wegen Personalknappheit kontrolliere der kommunale Vollzugsdienst die Einhaltung der Sperrzeiten für Biergärten um 22 Uhr stichprobenartig, sagte der Ortsvorsteher.

Mit einem runden Tisch habe die Stadt versucht, die Probleme in den Griff zu bekommen. Dies sei aber nicht überall gelungen. "Bei einem Großteil der Lokale gibt es keine Probleme. Einige sorgen aber regelmäßig für Beschwerden." Einstimmig forderte der Ortsbeirat die Verwaltung auf, die Sperrzeiten stärker zu kontrollieren und Verstöße kompromisslos zu ahnden.