Klagen über Trinkerszene

Mit der Trinkerszene im Stadtteil beschäftigte sich der Ortsbeirat Friesenheim. "Die Beschwerden von Anwohnern häufen sich", berichtete Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD). Schwerpunkte sind nach seinen Angaben der Friesenpark sowie der Bunkervorplatz in der Hohenzollernstraße, Nähe Sternstraße. Zur Beurteilung der Situation kam die Leiterin der für Friesenheim zuständigen Polizeiinspektion 2 in Oppau, Nicole Fricker, zur Sitzung.

Die Sachlage, so Henkel, sei anders als etwa am Berliner Platz "kompliziert". Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit sei in Deutschland teilweise üblich, wie auf den Kerwen und Weinfesten. Rechtlich sei es schwierig, dagegen vorzugehen. Das allgemeine Freiheitsrecht erlaube jedem, sich im öffentlichen Raum aufzuhalten, auch mit der Bierflasche in der Hand. Ein Verbot sei nur möglich, wenn erhebliche Störungen der öffentlichen Ordnung oder Straftaten in diesem Bereich festgestellt werden, so Henkel.

Polizei verneint Handlungsbedarf

Das sei nicht der Fall - auch aus polizeilicher Sicht: "Wir haben dort in diesem Jahr noch keine groben Störungen oder gar Straftaten festgestellt", berichtete Fricker. Dennoch habe man regelmäßig Kontrollen durchgeführt - auch für den Fall, dass sich dort Personen aufhalten, nach denen möglicherweise gefahndet wird. Dabei habe man nichts festgestellt. "Objektiv besteht für uns kein Handlungsbedarf", so Fricker.

Anders sei die Sachlage am Berliner Platz, wo über Jahre hinweg zahlreiche Straftaten von Körperverletzungen bis hin zum Raub verzeichnet wurden. Da greife die Gefahrenabwehrverordnung mit dem Alkoholverbot. Im Ortsbeirat gingen die Meinungen auseinander. Eine Vertreterin der SPD fühlte sich "als junge Mutter nicht gestört oder gar bedroht"; eine CDU-Vertreterin störte sich an der derben Wortwahl der Trinker und zurückgelassenen Flaschen am Spielplatz.

Fricker verwies an den Kommunalen Ordnungsdienst, der dafür zuständig sei. Henkel empfahl, es einem Wirt gleich zu tun. Der habe 30 Trinker, die regelmäßig vor seinen Fenstern zechten, einfach mal angesprochen. Seiner Erfahrung nach sei der Tonfall zwar "pfälzisch rustikal", sobald aber ein normaler Bürger komme und sich normal unterhalte, werde nicht gepöbelt.

In puncto Einführung von Tempo 30 nachts in der Sternstraße gibt es laut Ortsvorsteher noch nichts Neues. Mit einer Entscheidung des Landesbetriebs Mobilität sei wegen der dort angespannten Personalsituation nicht in den nächsten Wochen zu rechnen.