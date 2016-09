Knöllchen klemmt an Bremse

Eine "Kuriosität" nennt der passionierte Motorradfahrer Bernd von der Heyd die ganze Geschichte. Und schwankt in seiner Schilderung an den "MM" immer noch zwischen Kopfschütteln und Fassungslosigkeit. Ein Knöllchen ist die Ursache für seinen Ärger. Nach einem Einkaufsbummel im Rathaus-Center kam er zurück an seine Maschine und fand dort einen Strafzettel eingeklemmt zwischen Gas- und Bremszug. Von wegen "einkaufsfreundliche City", findet er.

Seine Harley-Davidson Sportster, ein nicht allzu wuchtiges Modell, habe er nämlich mit Bedacht so abgestellt, dass sie niemandem den Weg versperrt: auf der Rückseite des Rathaus-Centers, zwischen dem Parkplatz im Außenbereich und dem Eingang zum Supermarkt, zwei Meter von einem Fahrrad-Ständer entfernt und quer an der Wand.

Mit dem Bußgeld tun sich jetzt einige Fragen für den Ludwigshafener auf: Wo sonst hätte er denn parken sollen? Eigens ausgewiesene Motorrad-Stellplätze gibt es am Rathaus-Center und auf dessen Parkdecks nämlich nicht, wie das Center-Management auf Anfrage bestätigt. Bislang hat er keine schlechten Erfahrungen damit gemacht, seine Harley auf Gehwegen abzustellen - und das immer möglichst rücksichtsvoll, wie von der Heyd betont. Dass es offensichtlich gewünscht sei, mit dem Zweirad die wenigen Parkplätze für die Autofahrer zu belegen, will er nicht so recht glauben. Wo dann der Parkschein befestigt werden soll, ohne dass er gestohlen oder vom Winde verweht werden kann, ist ihm auch nicht so ganz schlüssig.

Dabei sollte doch gerade das Einkaufen Bürgern und Gästen so angenehm wie möglich gemacht werden, findet der 35-Jährige. Immerhin gehöre das Rathaus-Center neben der Rhein-Galerie "zu den wenigen Highlights der City". Deshalb lautet seine Anregung an die Stadtverwaltung, das Einkaufen "möglichst freundlich und kundenorientiert zu gestalten". Auf Nachfrage kommt aus dem Rathaus die Auskunft, dass auch bei Motorrädern Parkscheine gefordert seien. "Es sind dieselben Regeln der Straßenverkehrsordnung zu beachten wie beim Parken eines Pkw", teilt Sprecher Florian Bittler mit. Also: innerhalb der markierten Flächen, wenn gefordert mit gültigem Ticket oder Parkscheibe. Dabei dürften Zweiräder auf Plätzen stehen, die ursprünglich für vierrädrige Gefährte vorgesehen sind.

Ansonsten verweist Bittler darauf, dass es im Stadtgebiet etliche Motorradparkplätze gibt: in der Bahnhofstraße vor der Einfahrt zum Parkhaus Bürgerhof, im Bereich Ludwigstraße und Bahnhofstraße vor dem Herrenbekleidungsgeschäft, in der Wredestraße in Höhe der Kirche St. Ludwig, außerdem in der Jägerstraße, in der Rheinallee und in der Nähe der Walzmühle(Zufahrt über Roon-/Yorckstraße).

Noch einen Tipp hat Bittler parat: Den Parkschein sechs Wochen aufzuheben - als Beweisstück, falls doch ein Knöllchen ins Haus flattert. Dem Motorradfan Bernd von der Heyd nützt der Ratschlag allerdings wenig: Seinen Strafzettel muss er auf alle Fälle bezahlen. sbo