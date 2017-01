Kostenloses Internetcafé und viele Kurse

Im Haus der Medienbildung aktiv (v.l.): Katja Mayer, Ajmer Mobariz, Steffen Griesinger, Katja Friedrich, und Filmemacher Nikolas Hecker, Filmemacher. In diesem Schneideraum werden auch die Ajmer-Videos fertiggemacht.

Ludwigshafen. Ob auf YouTube, Internet- oder Facebook-Seite, das Haus der Medienbildung, das sich auch Jugendkunstschule nennt, ist überall präsent. Gegründet wurde es im Jahr 2007 von der Firma medien+bildung.com. Deren Geschäftsführerin Katja Friedrich und weitere Mitarbeiter des Hauses stellten jetzt am Standort in der Prinzregentenstraße das Projekt "Medienarbeit mit Geflüchteten und für Geflüchtete" vor.

"Vergangenes Jahr entstand in einem Workshop des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums Neustadt und des CJD Neustadt ein Film zum Thema Tanz in einer Sprache, die jeder beherrscht: Körpersprache", blickte Friedrich zurück. Flüchtlinge hatten sich an dem Projekt beteiligt.

Es gibt am Standort ein vielfältiges Angebot an Workshops mit spannendenden Themen wie "Homepage erstellen mit Wordpress", "Witzige Radiowerbung" oder "Miss Piggy, Kermit und Co."

"Wir bieten Schülern die Möglichkeit, ein- bis zweiwöchige Praktika bei uns zu machen. Auch den Bundesfreiwilligendienst kann man bei uns absolvieren", erzählt Hausleiter Steffen Griesinger. Im Aufbau befindet sich zurzeit das Online-Projekt "link", ein Magazin für junge Menschen in der Metropolregion. Es soll über Einrichtungen und Freizeitmöglichkeiten informieren. "Eine weitere Besonderheit unseres Angebots ist das Tandem-Praktikum, das hier aufgewachsene Schüler gemeinsam mit minderjährigen Flüchtlingen ab 14 Jahren machen können", erläutert Medienpädagogin Katja Mayer.

Im Team lernen die Jugendlichen den Beruf des "Mediengestalters Bild und Ton" kennen und produzieren schließlich Beiträge für "link". 20 bis 30 Schüler absolvieren pro Jahr ein Praktikum hier, die Plätze sind begehrt. Für Geflüchtete sind noch Tandem-Plätze zu vergeben.

Dass die Arbeit im Haus der Medienbildung Spaß macht, zeigt die Web-Video-Reihe "Ajmer boxt sich durch". Praktikant Ajmer Mobariz, ein 23-jähriger Journalist aus Afghanistan, spielt hier einen Reporter, der den Zuschauern erklärt, wie man sich zum Beispiel Infos zum Thema Ausbildung holt, auch in Berufe schnuppert er hinein. Schließlich bietet das Haus auch ein kostenloses Internetcafé mit 16 Rechnern an. Hier kann man Mails abrufen, Bewerbungen schreiben oder Informationen recherchieren. Das Café hat dienstags und donnerstags geöffnet, jeweils von 10 bis 12 Uhr für Erwachsene und von 14 bis 16 Uhr für Jugendliche (12 bis 18 Jahre). Gesprochen wird hier auch Englisch und Arabisch. Kge