Kreativer und geselliger Treff

Kommen gerne zu einem Plausch bei Kaffee und Kuchen im "Haus Noah" in der Pfingstweide zusammen (v.l.): Christa Fergin, Anna Böhm und Renate Rausch.

Ludwigshafen. "Ich komme seit acht Jahren regelmäßig und freue mich stets auf das Treffen in einer guten Gemeinschaft", sagt Gerlinde Gönnheimer. Zufrieden blickt sie in die Runde zu anderen Senioren, die sich bei einer Kaffeetafel eifrig unterhalten. Stammgast ist auch Anna Böhm, der ein langer Weg mit dem Rollator von ihrer Wohnung zum "Haus Noah" im Londoner Ring nicht zu weit ist. "Ich schätze hier die Geselligkeit und die anregenden Gespräche." Aber nicht nur Kaffeerunden bietet das Mehrgenerationenhaus an. Mit Kreativangeboten hat es sich zum Treffpunkt für die ganze Pfingstweide entwickelt. Mitunter kommen auch Besucher aus anderen Stadtteilen, wie Oppau, Edigheim und der Notwende.

Sehr aktiv ist der Kreativkreis. "Wir basteln das ganze Jahr über, nicht nur mit Sägen, Scheren und Kleister", sagt Traudel Janke. Eifrig malen die Senioren auch Bilder, die teilweise im Hochhaus ausgestellt, aber vornehmlich auf Basaren verkauft werden. Die "Strickliesels" steuern unter anderem Schals oder Pullover bei. Mit dem Erlös werden soziale Einrichtungen wie Kindergärten bedacht.

Erfreut ist Janke darüber, dass der Gebäudeeigner, die BASF Bauen + Wohnen, dem Hobbykreis einen zusätzlichen Raum zur Verfügung stellte. "Da ist eine Erleichterung. Denn nun können wir auch etwas liegenlassen und beim nächsten Mal gleich weiterarbeiten."

„Haus Noah“ Die BASF-Immobiliengesellschaft Bauen + Wohnen (vormals Luwoge) baute 2008 das zehnstöckige Hochhaus Londoner Ring 2mit 46 Wohnungen zum Mehrgenerationenhaus "Haus Noah" um. Der Bund beteiligte sich an dem Modellvorhaben mit 790 000 Euro. Gesamtkosten: zwei Millionen Euro. Regelmäßige Angebote im "Haus Noah" sind: Sticktreff, Kreativkreis, Gesellschaftsspiele, Internet-Café, Mittagessen, Kaffee und Kuchensowie Leihbücherei. Der Verein Pfingstweide miteinander will die Kontakte in die Nachbarschaft fördern. Weitere Infos unter www.pfingstweide-miteinander.de

Eintöpfe, Schnitzel oder Fisch

Das gemeinsame Mittagessen an Freitagen, an denen etwa Eintöpfe, Schnitzel oder Fisch auf dem Speiseplan stehen, steht allen Bewohnern der Pfingstweide offen - und stößt auf große Resonanz: "Es ist keine Seltenheit, dass 30 bis 50 Personen kommen", berichtet Joachim Müller, Vorsitzender des Vereins Pfingstweide miteinander. Vier Helferinnen bereiten die Speisen zu.

Im "Haus Noah" hat sich donnerstags ein Internetcafé etabliert. Montags können sich Erwachsene bei Brettspielen vergnügen. Gisela Nau vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) bietet den Senioren des Betreuten Wohnens auf zwei Etagen regelmäßig Sitzgymnastik an und lädt auch zu einem Erzählcafé.

Gleichwohl klappt nicht alles reibungslos. Mangels genügend Mitstreiter ruht derzeit der Singkreis. Gleiches gilt für die Werkstatt "Wackelkontakt", in der Ehrenamtliche bei kleineren handwerklichen Problemen halfen. "Hier kann sich jeder einbringen, wie er möchte, muss es aber nicht", sagt Tanja Hahn, Projektleiterin der BASF-Wohnungsgesellschaft.

Vor acht Jahren hatte das Unternehmen das Hochhaus zum Modellprojekt für Altersgerechtes Wohnen umgebaut. Der Bund förderte mit einem Zuschuss das Vorhaben, das auch das Gemeinschaftsleben in der Pfingstweide stärken sollte. Positive Effekte kann Vereinsvorsitzender Müller bestätigen. "Das Projekt wirkt gut in den Stadtteil hinein." Einen Anteil daran hat die Bücherei, die 800 Schmöker bereithält - Romane sowie Kinder- und Jugendbücher.

Auf großen Zuspruch stößt ferner das Ausflugsprogramm. "Wir machen Fahrten etwa nach Rüdesheim, in den Elsass, aber auch Schiffstouren nach Speyer und Werksbesichtigungen", erzählt Organisatorin Jutta Hoffmann, die als Concierge Ansprechpartnerin im "Haus Noah" ist. Die 50 Plätze im Bus seien immer gleich ausgebucht. "Einmal habe ich deswegen kurzerhand noch einen zweiten Bus bestellt. Aber das mache ich nicht mehr, das ist letztlich zu stressig."