„Krieg produziert nur Opfer“

Vertreter des öffentlichen Lebens haben gestern anlässlich des Volkstrauertages auf dem Hauptfriedhof der Toten beider Weltkriege gedacht. "Seit mehr als 70 Jahren haben wir Frieden. Noch nie hat es eine so lange Periode des Friedens in unserem Land gegeben", sagte Oberbürgermeisterin Eva Lohse in ihrer Ansprache. Sie erinnerte auch an die Opfer von Gewalt, Terror und Bürgerkriegen in unserer Zeit.

Brief eines 20-jährigen Soldaten

"Krieg produziert Opfer und keine Helden", mahnte Lohse. Sie hob hervor, dass Gewalt dort beginne, wo Hass gepredigt werde. Frieden entstehe dagegen, wo Menschen nach Gemeinsamkeiten suchen. Und diese Suche sei national und international sehr wichtig, so die Oberbürgermeisterin "Frieden kann nur dort entstehen, wo Menschen sich im Reinen sind. Europa ist umgeben von Instabilität. Frieden und Freiheit sind nicht selbstverständlich und müssen gelebt und verteidigt werden."

Mit fünf Kränzen gedachten die Oberbürgermeisterin für die Stadtverwaltung, Polizeidirektor Peter Traub für die Landesregierung, Oberstleutnant der Reserve Andreas Fritz für die Bundeswehr sowie Vertreter des Sozialverbands VdK und des Deutschen Roten Kreuzes der Toten.

Carolin Grein, Dramaturgin am Theater Pfalzbau, las aus dem Brief des 20-jährigen Soldaten Paul Boelicke, der am 12. Oktober 1918 in Verdun gefallen war, sowie das Gedicht "Dem Frieden entgegen" von Hermann Hesse. Musikalisch begleitete die Kolping-Musikkapelle Oggersheim unter der Leitung von Markus Müller die Feierstunde mit dem Priestermarsch und Georg Friedrich Händels "Lascia ch'io pianga".

Der Gesangverein Liedertafel Bavaria sang unter der Leitung von Alexander Marx die Titel "Glaube, Hoffnung, Liebe" von Jacob Bürthel und "Näher, mein Gott zu dir" von Gerhard Wind. Die Feierstunde zum Volkstrauertag endete mit Friedrich Silchers Lied "Ich hatt' einen Kameraden".