Kritische Auseinandersetzung

78 Jahre liegen die Ereignisse der Reichspogromnacht zurück, vor 76 Jahren wurden jüdische Mitbürger nach Gurs deportiert. Zum Jahrestag am 9. November gedachten Vertreter der Stadt bei einem Gedenkgottesdienst in der Melanchthonkirche.

"Dann gibt es nur eines: Sag nein!" Der Text von Wolfgang Borchert, der vor fast 70 Jahren entstand, war Thema der Begrüßung durch die Dekanin Barbara Kohlstruck und der szenischen Darbietung von Schülern der Klasse 8b des Max-Planck-Gymnasiums. Danach erklang das Lied "One of us" (auf Deutsch: Eine(r) von uns) von Joan Osborne, das Felix Lauer auf der Gitarre vorspielte. "Was wäre, wenn Gott einer von uns wäre?", griff Dekan Alban Meißner vom katholischen Stadtdekanat den Titel auf. "Die drei monotheistischen Religionen gehen davon aus, dass Gott etwas an den Menschen liegt, er offenbart seinen Willen durch Propheten - die ebenfalls in allen drei Religionen auftreten", so Meißner.

Er zitierte eine Bibelstelle, die wie eine Prophezeiung der Reichspogromnacht klingt und fügte hinzu, dass man Gott und die Opfer um Verzeihung bitten solle. Barbara Kohlstruck setzte sich kritisch mit der Rolle der evangelischen Kirche in der NS-Zeit auseinander. "Die Kirche war angepasst, die demokratische Struktur zerstört. Sie war keine prophetische oder gar protestantische Kirche mehr."

"Nein sagen und sich distanzieren"

In der diesjährigen Synode hat sich die evangelische Kirche damit befasst, wie man dem Rechtspopulismus entgegentreten und zum Frieden unter den Religionen beitragen kann, zum Beispiel durch eine differenzierte Betrachtung des Islams oder eine klare Absage an den Antisemitismus. "Nein sagen, wenn man fremdenfeindliche Äußerungen hört, und sich distanzieren, wenn Rechtspopulisten an die Macht kommen", so Kohlstruck.

Als am Abend des 9. November 1938 die Feuerwehr zum Brand der Synagoge in die Kaiser-Wilhelm-Straße gerufen wurde, fanden durchaus Löscharbeiten statt - an den Nebengebäuden. Dieser Rückblick war Thema der Ansprache der Oberbürgermeisterin. In Zeitzeugenberichten vom Tag danach hieß es: "Sonst war es eigentlich ziemlich ruhig" - dieser Satz klinge im Nachhinein wie reiner Hohn. Im Anschluss legte Lohse einen Kranz am Standort der ehemaligen Synagoge nieder. kge