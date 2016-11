Kunden aus der ganzen Region

"Mol gugge, was die so hän." Die Rhein-Galerie erwies sich beim verkaufsoffenen Sonntag mal wieder als Publikumsmagnet.

Sie kommen mit der S-Bahn aus allen Himmelsrichtungen. Auch die Straßenbahnen sind gut besetzt. Vor den Einfahrten zu den Parkhäusern bilden sich Schlangen aus Autos: Etwas spät, aber dafür um so intensiver haben Kunden aus der gesamten Region den verkaufsoffenen Sonntag in Ludwigshafen besucht.

"Ich will mol gugge, was die in de Rheingalerie so hän", sagt eine Frau im Zug lautstark ins Telefon und steigt in Ludwigshafen Mitte aus. Auf die Idee sind wohl die meisten Einkaufslustigen gekommen. "Sehr positiv, sehr zufrieden", fällt das Fazit zum verkaufsoffenen Sonntag von Christoph Keimes, Center-Manager der Rhein-Galerie, aus. Er schätzt, dass etwa 30 000 Kunden in die Galerie geströmt sind. Hinzu kommen zahlreiche Besucher des Winterdorfs auf dem Platz der deutschen Einheit vor dem Einkaufszentrum.

Bei einem Blick auf das gut frequentierte Parkdeck habe er Kennzeichen aus der ganzen Umgebung entdeckt, so Keimes: viele aus der Pfalz, aus den Landkreisen Bad Dürkheim, Südliche Weinstraße, Frankenthal oder aus dem benachbarten Rhein-Pfalz-Kreis. Aber mindestens genauso viele Kunden seien aus dem Rhein-Neckar-Kreis oder aus Mannheim angereist.

Verkaufsoffener Sonntag In der Ludwigshafener Innenstadt gibt es zweimal jährlich einen verkaufsoffenen Sonntag, jeweils im Frühjahr und im Herbst. Anlass zum gestrigen Öffnungstag war der "Ludwigshafener Herbstzauber" auf dem Berliner Platz. Neben den Einzelhändlern in den Fußgängerzonen Bismarckstraße und Ludwigsstraße beteiligten sich auch die Einkaufszentren Walzmühle, Rathaus-Center, Rhein-Galerie und depot LU. Einzelne Einkaufszentren oder das Gewerbegebiet Westlich B 9 veranstalten zusätzlich eigene verkaufsoffene Sonntage.

"Das war wirklich ein richtig schöner Tag und überhaupt ein starkes Wochenende. So viele Besucher in nur fünf Stunden, das ist prima", freut sich der Center-Manager. Und in der Tat gibt es stellenweise in der Rhein-Galerie kaum ein Durchkommen: Lange Schlangen vor den Kassen, Trauben um die Aktionsstände, ob Autosalon oder Tombola-Aktion für einen guten Zweck - überall bleiben die Gäste stehen. Sitzplätze auf den Bänken und den Restaurants sind heiß begehrt.

Wenig los im Walzmühlcenter

Ein ähnliches Bild im Rathaus-Center. Auch hier gehen viele Kunden auf die Jagd nach Schnäppchen und pausieren in den Lokalen und Cafés. Je weiter der Kunde die Bismarckstraße in Richtung Berliner Platz herunterläuft, um so stärker verebbt allerdings der Trubel. Bedenklicher Höhepunkt: das Walzmühlcenter, in dem gerade zu Beginn des verkaufsoffenen Sonntags so gut wie nichts los ist.

"Gerade im südlichen Bereich der Innenstadt war etwas weniger los. Wir spüren hier das Fehlen der Tortenschachtel und den nicht so starken Besatz mit Geschäften im Walzmühlcenter", sagt Yann Fürst vom Stadtmarketing. Dennoch sei der Tag insgesamt ein Erfolg. "Es lag wohl am Wetter, dass die Leute erst etwas später kamen, aber dafür um so mehr. Wir sind zufrieden", resümiert Fürst. Der Besucherandrang sei mindestens so gut wie im Vorjahr.

Dass der Tag etwas verhalten angefangen habe, stellt auch Michael Cordier, Geschäftsführer der Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft, fest. Ab 14.15 Uhr seien die Kunden dann in die Stadt geströmt. "Wir sind nicht euphorisch, aber der Tag war gut", lautet sein Fazit. Ab dem Nachmittag sei auch der Herbstmarkt auf dem Berliner Platz gut besucht gewesen.

Zufrieden zeigt sich auch Edmund Keller vom gleichnamigen Schuhhaus in der Ludwigsstraße. "Die Kundenfrequenz war gut und hat zum Abend hin zugenommen", sagt der Vorsitzende des Einzelhandelsverbands.

In der Ludwigsstraße, die traditionell nicht so stark besucht wird wie die Einkaufszentren oder die Bismarckstraße, sei aber normaler Betrieb gewesen. "Für uns Einzelhändler ist der verkaufsoffene Sonntag immer eine gute Werbemöglichkeit. Es kommen Kunden in die Stadt, die es sonst nicht so nach Ludwigshafen zieht. Sie können die Ware in die Hand nehmen, sich beraten lassen. Das ist für uns eine Chance. Denn sind sie zufrieden, kommen sie wieder. Insofern ist das ein guter Tag für uns", ist sich Keller sicher. Auch mit der Zahl der Einzelhändler, die sich am verkaufsoffenen Sonntag beteiligt hätten, sei er zufrieden. "Es waren mehr als im vergangenen Jahr. Das ist schön. Aber es könnten noch mehr mitmachen", wünscht sich Keller.