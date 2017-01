Kunst zum Mitmachen

Ludwigshafen. Unter dem Motto "Zusammen klappt's: Love, Peace and Comicstrips" fand am vorletzten Tag der Ausstellung "Pop Up!" ein generationsübergreifender Nachmittag statt. Museumspädagogin Anja Guntrum führte rund 20 Teilnehmer - die Hälfte davon Kinder - durch die Ausstellung zu Bildikonen der 60er und 70er Jahre.

Die Besucher erfuhren etwa, dass der berühmte "Love"-Schriftzug von Robert Indiana ursprünglich als Weihnachtskarte gedacht war, finden sich darin doch tatsächlich ein Tannenbaum und die passende Kugel. Zur Collage "Sign" von Robert Rauschenberg erklärte Guntrum, dass dort Janis Joplin als Friedenssymbol zu finden sei.

Spannende Technik, grelle Farben

Der Comic war damals noch weitgehend verpönt. Die bunte Enten-Ausstellung "Duckomenta", die im vergangenen Jahr in Mannheim zu sehen war, wäre vor 50 Jahren undenkbar gewesen. "Für die Erwachsenen war der Comic in den 60ern reine Papierverschwendung", meinte Guntrum vor einem Kunstwerk von Roy Lichtenstein.

Nachdem Erwachsene und Kinder einen Eindruck von verschiedenen Pop-Art-Richtungen bekommen hatten, hieß es: ran ans Werk! Die Kunsthistorikerin führte die Gäste ins Museumsatelier und erklärte zum Beispiel, wie man Comics zeichnet oder bunte Ketten herstellt. Dann durften sich die Kleinen einen Malerkittel anziehen, ganz wie die Profis. Am großen Ateliertisch malten und bastelten dann nicht nur die Kinder, die Großen probierten ebenfalls ihre Fähigkeiten aus.

Aus Nußloch waren zwei Mitglieder des Animus Klub angereist. "Wir sind ein Spiel- und Freizeitverein, auch an Kunst sind wir sehr interessiert, darum sind wir heute hier ins Hack-Museum gefahren", so der erste Vorsitzende Alexander Höfer. Daniel Konermann war mit seinem sechsjährigen Patenkind Martha gekommen. "Wir sind hier, um Kunst zu sehen - und um zu schauen, was man selbst machen kann."

Anja Guntrum stand den Teilnehmern beratend zur Seite und gab Inspirationshilfe. Seit 2003 ist sie freie Mitarbeiterin beim Museum und leitet Workshops. "Ich mag verschiedene Kunstrichtungen, aber Pop Art gehört zu meinen Favoriten, einerseits wegen der spannenden Techniken, andererseits wegen der auffälligen Farben."

Die nächste Ausstellung zum Thema Pop Art widmet sich ab dem 11. Februar dem argentinischen Künstler Tomás Saraceno. kge