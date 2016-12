Land strebt Halberg-Lösung an

Das 80 Jahre alte Polizeipräsidium in der Wittelsbachstraße ist sanierungsbedürftig. Wegen Raumnot wurden zahlreiche Dienststellen ausgelagert, etwa in der Lagerhausstraße, Rheinallee oder in Speyer.

Die zwei Hektar große Fläche an der Hafenstraße liegt seit dem Großbrand einer Lagerhalle 2013 brach.

Ein Bodengutachten des Landes hatte im Frühjahr grünes Licht für eine Bebauung gegeben.

Das 134 Jahre alte Halberg-Werk an der Rheinallee wird Mitte 2017 aufgegeben. Der US-Konzern Flowserve will die Pumpenproduktion nach Spanien verlagern.