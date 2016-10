Lange Staus auf der B 9 in Ludwigshafen

"Bei mir waren es sogar zwei Stunden", raufte sich Lkw-Fahrer Norbert Fritz die Haare. Grund für die großen Verkehrprobleme in den nördlichen Stadtteilen ist die Sperrung der Lkw-Zufahrt am BASF-Tor 15 wegen des Explosionsunglücks im Landeshafen. Um die Stausituation nicht weiter zu verschärfen, kündigte die Stadt gestern Nachmittag an, dass die Arbeiten in der Brunckstraße verschoben werden. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Eigentlich wollte die Verwaltung dort gestern Abend mit dem Einbau einer Asphaltdeckschicht beginnen. Die Arbeiten im Abschnitt zwischen der Friesenheimer Straße und dem Rottstückerweg sollten bis zum kommenden Dienstag dauern.

Dies hätte aber die Verkehrssituation aus zwei Gründen erschwert: Zum einen wäre eine von derzeit insgesamt drei Fahrspuren in der Brunckstraße weggefallen. Zum anderen hätte die Kreuzung zur Ammoniakstraße voll gesperrt werden müssen. Damit wäre eine direkte Zufahrt für die Lkw aus Richtung Norden zu den BASF-Toren 11 und 5 nicht mehr möglich. Stattdessen hätten die Fahrzeuge eine lange Umleitungsstrecke über den Hemshofkreisel nehmen müssen.

Aber gerade diese Linksabbiegespur aus Richtung Autobahn zum BASF-Tor 11 ist derzeit umso wichtiger, solange das Tor 15 gesperrt ist. Die Lastwagen, so die Absicht der Stadt, sollten sich auf der linken Fahrspur vor der Kreuzung aufstellen, so dass die Autos rechts vorbei in Richtung Innenstadt fahren können. Damit soll ein langer Rückstau bis zur A 6 verhindert werden. Dies ist aber nicht immer der Fall. Im Berufsverkehr stauten sich die Fahrzeuge bis zur Pfingstweide zurück.

Um den Ansturm von täglich 2100 Lkw zu bewältigen, die ins Werk fahren, hatte die BASF nach der Sperrung des Tors 15 einen Ausweichparkplatz neben der Kläranlage eingerichtet

Dort müssen nun die Lkw-Fahrer ihre Einfahrtspapiere ins Werk abholen und werden darüber informiert, welches der offenen Werkstore sie nutzen sollen. Die neue Regelung nach dem Explosionsunglück ist aber noch zu allen Kraftfahrern durchgedrungen. "Wir haben erst 90 Prozent der Speditionen erreicht", hatte BASF-Arbeitsdirektorin Margret Suckale am Dienstag eingeräumt.

Auch gestern waren davon viele Lkw-Fahrer überrascht, die seit Jahrzehnten zur Anilin fahren. "Wenigstens ist es nicht so schlimm wie vor 20 Jahren, als die BASF auf digitale Abfertigung umgestellt hat und ich zwei Tage lang gewartet habe", tröstete sich Herbert Winter.

Übernachtung in Turnhalle

Ungemütlicher und gravierender war indes die Situation am Montag, als 130 Lkw-Fahrer unmittelbar nach der Explosion am gesperrten Tor 15 ausharren mussten. Am Abend wurden sie im Bürgerhaus Oppau versorgt, berichtete Ortsvorsteher Udo Scheuermann. Danach übernachteten sie in der Sporthalle der Edigheimer Gesamtschule. Die Feuerwehr stellte Feldbetten auf, das Deutsche Rote Kreuz (DRK) übernahm die Betreuung.

Das Ausweichquartier in der Schule wird jetzt nicht mehr gebraucht. Gleichwohl ist unklar, wann das BASF-Tor 15 wieder geöffnet wird. Davon versprechen sich Stadt und Polizei gleichermaßen eine Entspannung der Lage. 20 Polizeibeamte bemühen sich bis dahin täglich darum, die Verkehrsprobleme in den Griff zu bekommen. Ausweichstrecken in der Nähe gibt es nicht. "Die Autofahrer sollten den Bereich B 9 großflächig umfahren", lautet die Empfehlung der Polizei. "Wer kann, sollte den öffentlichen Nahverkehr nutzen", ergänzte eine Sprecherin. ott