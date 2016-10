Lindwurm mit 40 Nummern

"Kaffeezeit" beim Kerweumzug am Samstag in Maudach: Der Verein Wald- und Wiesenfreunde verteilte Streuselkuchen an die Besucher.

Egal ob "La Bamba" oder "Atemlos durch die Nacht": Magdalena Gertrud sang begeistert mit, als sie am Samstagmittag an der Strecke den Maudacher Kerwe-Umzug verfolgte. "Es ist toll, dass es in Maudach noch einen Umzug gibt. In den anderen Stadtteilen hat man das ja nicht mehr", meinte die 46-Jährige.

Ein Lindwurm von insgesamt 40 Zugnummern schlängelte sich durch den Ludwigshafener Stadtteil. Unter den Teilnehmern waren auffällig viele Kinder. Der SC Alemannia Maudach bewies mit seinen kleinen Teilnehmern, dass er über eine große Jugendabteilung verfügt. Auch bei den CC Mondglotzern oder dem TV Maudach liefen viele Mädchen und Jungen im Vorschul- und Kindergartenalter mit.

Zukunft des Umzugs unsicher

Gestartet wurde der Umzug mit kräftigen Böllerschüssen. "Torfstecher" Kurt Sippel, der später die "Kerweredd" hielt, lief vorne weg. Das "Heartliner-Marching-Ensemble" aus Ludwigshafen, die Guggemusiker von den Speyerer Schnoogefetzern, der Fanfarenzug Rot-Weiß Speyer und der Fanfarenzug Freiwillige Feuerwehr aus Herxheim sorgten für Stimmung. Die Arbeitsgemeinschaft Maudacher Vereine, die den Umzug veranstaltet, durfte mit ihrem Bollerwagen, in dem Äpfel transportiert wurden, natürlich nicht fehlen. In ihrem Angelkahn grüßte unterdessen die Altriper Fischerkönigin. Auch die Diakonissen-Werkstatt und die katholische und evangelische Jugend machten mit Musik aus großen Lautsprechern mächtig Stimmung.

Ob es bei der Maudacher Kerwe allerdings in Zukunft weiterhin einen Umzug geben wird, stellte Jürgen Schreiweis, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Maudacher Vereine, in Frage. "Die Vorschriften und Kosten dafür sind stark gestiegen. So kann es nicht weitergehen", sagte er - und betonte, dass der Umzug zum 40. Kerwejubiläum noch nicht sicher sei.

Für einen Polizeieinsatz sorgte eine Schlägerei auf dem Volksfest. Am Samstag gegen 20.50 Uhr wurde vom Festgelände gemeldet, dass ein Mann die Gäste mit einem Messer bedrohe. Die Polizisten trafen auf zwei aggressive Männer im Alter von 21 und 35 Jahren. Die Beamten mussten Verstärkung rufen, um die Lage in den Griff zu kriegen. Der 21-Jährige soll die Beamten in übler Weise beleidigt haben und drohte ihnen, "sie platt zu machen". Bei beiden Männern wurden Messer gefunden, so die Beamten.

Guten Zuspruch hatte der Kerwelauf am Sonntag. Insgesamt machten 150 Teilnehmer mit. Heute findet um 10 Uhr ein Bayerischer Frühschoppen statt, gefolgt vom Kerwe-Essen. Am Abend spielen Jens Huthoff und Band auf dem Kerweplatz und um 20 Uhr steigt das Feuerwerk. Mit dem "Pfälzer Nachmittag" klingt die Kerwe morgen aus. bol