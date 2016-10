Live-Ticker: Zwei Tote nach Explosion bei BASF

Bei einer Explosion im Landeshafen Nord der BASF sind am Montagvormittag mehrere Menschen verletzt worden.

9:40 Uhr: Über der Unglücksstelle steigt kein Rauch mehr auf. Die Feuerwehr ist dabei, einen Schauüeppich zu legen. Auf der Mannheimer Rheinseite, direkt gegenüber der Unglücksstelle, ‎ist der umweltmesswagen der Mannheimer Feuerwehr postiert, der derzeit aber keinerlei Schadstoffe in der Luft registriert.

9:08 Uhr: Eine BASF-Sprecherin teilte soeben auf Anfrage mit, dass bei einer Pressekonferenz am Mittag neue Erkenntnisse zum gestrigen Unglück vorgestellt werden.

8:55 Uhr: Die Umweltexperten der Mannheimer Feuerwehr sind weiter im Mannheimer Norden mit ihrem Messwagen unterwegs - "rein vorbeugend" wie es heißt. Bislang konnten sie aber keine Schadstoffe in der Luft oder niedergehende Rußpartikel feststellen.

Wichtige Telefonnummern für Betroffene Informationstelefon der Feuerwehr 0621 5708-6000 Bürgertelefon 0800/5050500 Umweltzentrale 0621/60-4040

Luftaufnahme von Ulli. Z bei Youtube

8:01 Uhr: Das Mannheimer Feuerlöschboot ist heute weiter im BASF-Landeshafen Nord im Einsatz. Auch wenn das Feuer seit 21.30 Uhr am Montagabend als gelöscht gilt, müssen die durch das Feuer glühenden Rohrbrücken gekühlt, Glutnester gelöscht werden. Dazu sind noch starke Kräfte der BASF-Werkfeuerwehr sowie der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen vor Ort. Das Feuerlöschboot pumpt für sie dafür Wasser aus dem Rhein. Dagegen wird die Löschzugbesatzung, die aus Mannheim zur Unterstützung der BASF-Werkfeuerwehr deren Wache Süd besetzte, im Lauf des Vormittags in die Quadratestadt zurückkehren.

7:18 Uhr: Wie ein Specher der Polizei bestätigte, schweben zwei der sechs Schwerverletzten in Lebensgefahr. Zur Situation der anderen Verletzten konnten zunächst keine weitergehenden Angaben gemacht werden.

6:34 Uhr: Kräfte von Polizei und Feuerwehr werden am Morgen im gesamten Hafenbecken nach den beiden vermissten Personen suchen, die bei der Explosion vermutlich schwer verletzt wurden. Entscheidend für deren Überlebenschance sei, so ein Feuerwehr-Sprecher, an welcher Stelle sie wie ins Wasser gefallen seien.

5:00 Uhr: Wie der Konzern soeben mitteilt, ist der Brand seit 21:30 Uhr gelöscht. Bei dem Brand, der gestern zur Explosion im Landeshafen führte, haben nach jetzigen Erkenntnissen Ethylen und Propylen Feuer gefangen. Die Kräfte der Feuerwehr sind weiter im Einsatz und nehmen Kühl- sowie Sicherungsmaßnahmen vor. Auch am Morgen zeigten Messungen außerhalb des Werksgeländes keine erhöhten Werte gefährlicher Stoffe. Die Steamcracker bleiben vorerst ebenso heruntergefahren wie 20 weitere Anlagen am Standort.

19:15 Uhr: Ein weiterer BASF-Mitarbeiter ist ums Leben gekommen - das teilt der Konzern soeben mit. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind demnach zwei Mitarbeiter verstorben, sechs wurden schwer verletzt, weitere leicht. Zwei Personen werden noch vermisst. "Wir bedauern zutiefst, dass Mitarbeiter verstorben sind und mehrere Menschen verletzt wurden. Unser Mitgefühl gilt den Betroffenen und ihren Familien", sagt Uwe Liebelt, BASF-Werksleiter Standort Ludwigshafen.

17:54 Uhr: "In Gedanken bin ich bei den Angehörigen des Todesopfers und den bangenden Familien der Vermissten. Allen Verletzten sende ich meine besten Genesungswünsche", so Malu Dreyer (SPD) in einer Mitteilung. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin dankte darin auch den Einsatzkräften.

17:44 Uhr: Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat auf der Pressekonferenz in Ludwigshafen den Angehörigen der Verletzten und Vermissten seine "tiefe Anteilnahme" ausgesprochen. Auch CDU-Landeschefin Julia Klöckner zeigte sich laut einer Mitteilung betroffen über das Unglück: "In Gedanken bin ich bei den Opfern dieser Tragödie und ihren Angehörigen. Wir alle hoffen, dass sich die Zahl der Opfer nicht erhöht."