Lkw-Eisplatten verursachen Unfälle

Ludwigshafen. Witterungsbedingt ist es in den vergangenen Tagen immer wieder zu Unfällen gekommen, bei denen Eisplatten von Planen oder Ladeflächen fahrender Lkw heruntergeweht wurden und andere Fahrzeuge beschädigten. Das teilte die Polizeiautobahnstation Ludwigshafen-Ruchheim in einer Pressemitteilung mit. Die auf den Standstreifen, insbesondere in den Autobahnabfahrten, liegenden Mengen an Eisplatten wiesen darauf hin, dass es sich nicht nur um Einzelfälle handele. Meist bliebe es bei Sachschäden.

Erst am Montagmorgen war es zu einem Eisplattenunfall auf der A5 bei Heidelberg gekommen (wir berichteten). Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Der Autobahnpolizei Ruchheim sind aber auch Fälle bekannt, bei denen die Wucht der Eisplatten ausreichte, die Windschutzscheibe zu durchschlagen, was mit erheblichen Gefahren für die Fahrzeuginsassen einhergeht. Deshalb kontrolliert die Autobahnpolizei Ruchheim jetzt vermehrt Lkw-Fahrer.

Vereinzelt konnten Fälle, bei denen sich Eisplatten während der Fahrt vom Dach eines Lkw lösten, beobachtet und zur Anzeige gebracht werden. Den betroffenen Lkw-Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt, bis sie ihr Fahrzeug wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand versetzt hatten. Die Fahrer erwartet in solchen Fällen ein Bußgeld in Höhe von bis zu 80 Euro. Im Falle eines Unfalls beläuft sich das Bußgeld auf 120 Euro. Hinzu kommt je ein Punkt in Flensburg. Die Polizei verweist in diesem Zusammenhang auf die Pflicht des Lkw-Fahrers, sich vor Fahrtantritt davon zu überzeugen, dass sich keine Fremdgegenstände auf Dach oder Aufbau des Lkw befinden. Da das Dach nicht in allen Fällen erreicht und gesäubert werden kann, bieten einige Autohöfe Gerüste an. (pol/lina)