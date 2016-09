Lob für Kulturbüro-Konzept

"Den Worten hat er schnell Taten folgen lassen, er ist der richtige Mann am richtigen Ort", würdigte Renate Morgenthaler (CDU) die Arbeit von Florian Burstein, der seit Mai das Kulturbüro leitet. "Er hat die richtigen Akzente gesetzt, damit unser Kulturzentrum wieder einen sehr guten Ruf in der Region bekommt", ergänzte Markus Lemberger (SPD). Auf breite Zustimmung im Kulturausschuss stieß gestern das Konzept Bursteins.

In drei Bereichen will der 34-Jährige beim Kulturzentrum "dasHaus" neue Schwerpunkte setzen, beispielsweise mit literarischen Lesungen von Claus Peymann, Axel Hacke und Peter Sodann. Er plant mehr Aufführungen der freien Theaterszene in Kooperation mit Mannheim und will Nachwuchsbands eine Plattform unter dem Titel "Delta-Helden" bieten. "Dafür haben sich bereits 120 Musikgruppen beworben", berichtete Burstein. Von "spannenden Projekten, die dem Haus gut tun", sprach Monika Kleinschnitger (Grüne).

Friederike Rüd (Linke) kritisierte, dass der Kulturausschuss bei der Umstrukturierung des Kulturbüros im Frühjahr nicht beteiligt worden sei. Beigeordnete Cornelia Reifenberg (CDU) entgegnete, dass Organisationsveränderungen das "Geschäft der laufenden Verwaltung" seien und der Ausschuss in der vergangenen Sitzung ausführlich darüber informiert worden sei.

"Was macht Ludwigshafen in der Nacht?" - unter diesem Motto startet das Stadtmuseum in Kooperation mit der Hochschule Ludwigshafen am 11. November ein Projekt, das Museumsleiterin Regina Heilmann vorstellte. Daran können sich alle Bürger beteiligen, indem sie auf dem Webblog (www.stadtbeinacht.de) ihre persönlichen Erfahrungen und Geschichten einbringen. Zum Abschluss des Projekts sollen alle Beiträge in einer Publikation zusammengestellt werden. ott