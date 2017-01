Lohse: Klare Grenzen aufzeigen

Eine Rieselbrezel übergaben die Bäckermeister Sebastian Lanzett (l.) und Willi Renner gestern Abend an Oberbürgermeisterin Eva Lohse. Andreas Henning dirigierte beim Neujahrsempfang die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Schornsteinfeger Mike Job verteilte Glücksbringer an die Gäste.

Ludwigshafen. Es war der letzte Neujahrsempfang ihrer 16-jährigen Amtszeit, am gewohnten Ablauf änderte sich aber nichts. Mit zumeist beschwingter Musik umrahmte die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz die 40-minütige Rede von Oberbürgermeisterin Eva Lohse. Dabei ging sie indes ausführlich auf ernste Themen ein, wie die BASF-Explosion im Landeshafen, den weltweiten Terror und den Versuch eines Zwölfjährigen, in der Stadt eine Bombe zu legen. "Die westliche Wertegemeinschaft steht vor einer großen Herausforderung", sagte Lohse und fügte hinzu: "Meine Antwort sind starke Kommunen, in denen die Menschen Sicherheit, Perspektive und Zusammenhalt spüren."

"Zusammenhalt muss bleiben"

Der Zusammenhalt, der etwa nach dem BASF-Unglück sowie bei vielen Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe erkennbar war und ist, müsse bleiben, um eine Spaltung der Gesellschaft zu verhindern. Gleichwohl gebe es auch Menschen, die einen Kontrollverlust des Staates und eine zunehmende Bedrohung durch islamistischen Terror sehen.

"Darauf gibt es nur eine doppelte Antwort", sagte die OB. Die Arbeit der Sicherheitsbehörden müsse weiter verbessert werden. "Zudem dürfen wir uns nicht einschüchtern lassen und unsere freie Lebensart nicht aufgeben." Mit Blick auf den Zwölfjährigen, der nicht nach dem Jugendstrafrecht zur Verantwortung gezogen werden kann, sprach sich Lohse für "erweiterte Regelungen" aus, ohne dies zu erläutern.

Bei der Integration der Flüchtlinge sei unabdingbar, dass "wir die Werte, die unser Land prägen, einfordern." Denen, die keine Toleranz aufbringen, müssten klare Grenzen aufgezeigt werden. "Eine offene Gesellschaft muss sich auf einen starken Staat stützen", sagte die Oberbürgermeisterin unter kräftigem Beifall der 1300 Gäste.

Um die Sicherheit im Hemshof zu verbessern, werde ein Runder Tisch über die probeweise Einführung eines Alkoholverbots am Carl-Wurster-Platz diskutieren. Beim Thema Videoüberwachung zeigte sich Lohse offen. "Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, dies bei der Überwachung öffentlicher Räume an Kriminalitätsschwerpunkten und bei Veranstaltungen zuzulassen." Einzelheiten nannte sie nicht.

Neue Initiativen kündigte Lohse ansonsten nicht an. Die Innenstadt, die unter dem zunehmenden Online-Handel leide, stehe weiter im Fokus. Leerstände sollten vermehrt durch Büros oder Arztpraxen genutzt werden. "Die Rhein-Galerie ist nicht schuld an den Problemen des Einzelhandels", merkte Lohse an.

Großen Bedarf sieht sie bei der Schaffung von Wohnungen für Haushalte mit mittlerem Einkommen und junge Familien. Hier habe die Stadt mit der Neugestaltung der Christian-Weiß-Siedlung sowie den Neubaugebieten Melm, Neubruch und Sommerfeld reagiert. Lohse versprach, dass sie bis zum Ende ihrer Amtszeit die Finanzierung des Projekts Hochstraße Nord klären werde. Dabei betonte sie erneut, dass die Stadt maximal 15 Prozent der Kosten tragen könne. "Bund und Land müssen über ihr normales Fördermaß hinausgehen." Trotz aller Probleme vertraue sie auf die gemeinsame Gestaltungskraft in der Stadt. "Dann liegen noch viele gute Jahre vor uns."

Überwiegend positiv reagierten die Besucher auf Lohses Rede. "Das hat sie gut gemacht", meinte Manfred Eggers. "Sehr informativ", urteilte Michael Röser. "Sie kann nicht alle Themen aufführen, das Wichtigste hat sie aber angesprochen", sagte Gerda Klippel.