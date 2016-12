Ludwigshafen. Die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Niedererdstraße in Oggersheim sowie alle angrenzenden Hausbewohner sind am Mittwoch wegen Gasaustritts evakuiert worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde die Feuerwehr gegen 14:55 Uhr alarmiert, nachdem im Eingangs- und im Kellerbereich des Hauses Gasgeruch wahrgenommen wurde. Messungen der Feuerwehr ergaben dann tatsächlich Konzentrationen von brennbarem Gas im kompletten Haus. Im Zuge der Evakuierung wurden auch alle vor dem Haus abgestellten Autos entfernt. Die Niedererdstraße wurde voll gesperrt, die Anwohner kamen in der nahe gelegenen Festhalle unter.

Feuerwehr und Mitarbeiter der Technischen Werke ermittelten ein Leck am hauseigenen Gasanschluss. Laut Feuerwehr wurde umgehend eine Fachfirma beauftragt, die den Hausanschluss freilegen und den Defekt noch am Abend beheben soll.

Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 19 Personen im Einsatz. (cs/gbr)