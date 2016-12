Ludwigshafen: Polizei sucht mit Autobild nach Zeugen

Das Auto des Toten wurde am 25. November auf einem Parkplatz in der Karlsternstraße in Mannheim abgestellt.

Ludwigshafen/Mannheim. Nachdem ein 64-jähriger Mann vor mehr als einer Woche neben einem Feldweg in Ludwigshafen tot aufgefunden wurde, sucht die Polizei jetzt mit einem Bild des Autos des Toten nach Zeugen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Wagen des Mannes, ein schwarzer Mercedes SL 63 AMG (Bild), am 25.11.2016 auf einem Parkplatz in der Karlsternstraße in Mannheim abgestellt. Am Tag darauf wurde der Mann in Ludwigshafen tot aufgefunden.

Ende November teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit, dass der Mann durch ein Gealtverbrechen ums Leben gekommen ist. Die Obduktion des 64-Jährigen hatte ein Verletzungsbild ergeben, das auf ein Gewaltverbrechen schließen lässt.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise für den Zeitraum zwischen 14 und 23 Uhr am Freitag, den 25.11.2016. Hinweise nimmt die Polizei entweder unter der Rufnummer 0621 9630, per Mail an zkiludwigshafen.k11@polizei.rlp.de oder unter dem vertraulichen Telefon unter der Rufnummer 0621 564400 entgegen. (gbr/pol/kris/Bild: Polizei)