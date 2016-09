Ludwigshafen. Rund 50 Liter Salzsäure sind nach Angaben der BASF am Donnerstagmorgen bei Wartungsarbeiten aus einer Leitung ausgetreten. Drei Mitarbeiter und ein Arbeiter einer externen Firma seien vorsorglich untersucht worden. Alle konnten laut Mitteilung in den Betrieb zurückkehren. Die BASF-Feuerwehr hat die Salzsäure-Dämpfe mit Wasserwerfern niedergeschlagen. "Die Umweltmesswagen waren innerhalb und außerhalb des Werksgeländes unterwegs und stellten in unmittelbarer Umgebung des Betriebs leicht erhöhte Messwerte fest", so die BASF. Salzsäure verursache schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden, sie könne die Atemwege reizen und gegenüber Metallen korrosiv sein, heißt es in der Mitteilung des Konzern. (akj)