Mann stirbt nach Kollision mit Straßenbahn

Ein Toter ist am Freitagmorgen im Gleisbett zur Einfahrt in die Straßenbahn-Haltestelle Rathauscenter gefunden worden.

Ludwigshafen. Ein toter Mann ist am Freitagmorgen am Ludwigsplatz gefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 57-Jährige mit einer Straßenbahn kollidiert. Der leblose Körper lag im Gleisbett zur Einfahrt in die Straßenbahn-Haltestelle Rathauscenter und wurde gegen 8.20 Uhr bei der Polizei gemeldet. Der Rettungsdienst konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Straßenbahnen der Linie 6 und 7 fielen am Freitagmorgen etwa vier Stunden in beiden Richtungen aus.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal beauftragte einen Sachverständigen mit der Begutachtung des Ortes. Auch eine Medizinerin der Rechtsmedizin Mainz war dort. Die Ermittlungen dauern an. Wie es zur Kollision kam und ob möglicherweise Alkohol im Spiel war, ist noch nicht bekannt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963 2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden. (pol/kris)