Mann tot im Gleisbett

Der leblose Körper lag im Gleisbett zur Einfahrt in die Straßenbahn-Haltestelle Rathauscenter. (Symbolbild) © Prosswitz

Ein Mann ist im Bereich zwischen dem Ludwigsplatz und der Einfahrt zum Rathaus-Center gestern Morgen tot in der Grünanlage gefunden worden. Er ist nach Angaben der Polizei von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Der Notruf ging um 8.20 Uhr bei der Polizei ein.

Wie der 57-Jährige am Freitag auf die Gleise geriet, war nach Angaben einer Polizeisprecherin vorerst unklar. "Wir wissen nur, dass es einen Zusammenstoß gab", sagte sie. Das hätte eine Rechtsmedizinerin vor Ort bei einer Untersuchung der Leiche festgestellt. Ob Alkohol oder Drogen im Spiel waren, konnte sie noch nicht sagen.

Ermittlungen dauern noch an

Die Ermittlungen werden voraussichtlich noch mehrere Tage dauern. Die Beamten suchen nun Zeugen, die beobachtet haben, was sich am Morgen am Unfallort zugetragen hat. Alle Straßenbahnfahrer werden befragt und alle in Frage kommenden Trams untersucht, sagte die Polizeisprecherin.

Die Straßenbahnstrecke wurde daraufhin für vier Stunden gesperrt, die Straßenbahnlinien 6 und 7 konnten in beide Richtungen nicht verkehren. Es gab Umleitungen und einen Schienenersatzverkehr mit Bussen. Mögliche Zeugen des Vorfalls melden sich unter Telefon 0621/963 21 22 oder per E-Mail an piludwigshafen@polizei.rlp.de bur