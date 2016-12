Risch möchte den Schwerpunkt seiner Arbeit auf die Seelsorge setzen. © Geiler

Ludwigshafen. Der evangelische Pfarrer Martin Risch ist neuer Seelsorger am St. Marien- und Annastiftskrankenhaus. Der 50-Jährige kommt aus Landau, wo er zuletzt für drei Kirchengemeinden, darunter Queichheim, zuständig war. "Meine Arbeit dort war sehr, man möchte sagen, zu vielseitig. Ich war als Pfarrer gleichzeitig Geschäftsführer und kümmerte mich beispielsweise auch um die Verwaltung, um Bauangelegenheiten und um die Organisation von zwei Kindergärten", erzählt Risch. "Ich wollte mehr bei den Menschen sein, da wo das Leben stattfindet, das hat mir im Gemeindedienst gefehlt. Und da ich den Schwerpunkt auf die Seelsorge setzen wollte, habe ich mich in den vergangenen Jahren weiterqualifiziert."

Um als Seelsorger arbeiten zu können, bedarf es einer Ausbildung, diese absolvierte Martin Risch berufsbegleitend von 2008 bis 2012. "In diesem Studium lernt man viel über Kommunikationswissenschaft und gesprächstherapeutische Arbeitsweisen. Die Ausbildung findet bundesweit statt, an verschiedenen Instituten der Landeskirchen. Sie ist bei den Kirchen Voraussetzung, um als Seelsorger arbeiten zu können, damit wird ein Qualitätsstandard gesichert."

Am Marienkrankenhaus ist Risch in erster Linie zuständig für die Palliativ-Station und die so genannte Däumlings-Station, auf der die Frühchen betreut werden, bis sie kräftig genug sind, um in die Kinderklinik St. Annastift verlegt zu werden. Dort ist Risch einmal pro Woche zu finden, auch auf Zuruf, wenn die Eltern der kleinen Patienten einen Seelsorger zur Beratung brauchen. Und wie lebt es sich nun als evangelischer Pfarrer an einem katholischen Krankenhaus? "Ich bin hier sehr herzlich empfangen worden. Die Ökumene ist sehr dicht und unkompliziert. Bei den evangelischen Christen gibt es auch liturgische Handlungen wie Aussegnung bei Sterbenden oder Seelsorgegespräch, diese gelten jedoch nicht als Sakramente, wie bei den Katholiken." Auch die Krankenhauskapelle ist ökumenisch.

Fingerspitzengefühl gefordert

"Einen Arbeitsrhythmus habe ich in dieser kurzen Zeit noch nicht gefunden, außerdem muss ich erst bei den Mitarbeitern bekannt werden. Meine Stelle war vorher eine Zeitlang unbesetzt." Nicht ganz einfach sei die Seelsorge-Arbeit beispielsweise dann, wenn man Menschen klarmachen muss, dass ihr Angehöriger bald sterben wird, vielleicht noch früher als ursprünglich geschätzt. "Mein katholischer Kollege und ich nehmen uns die Zeit, wenn eine Nachricht emotional verkraftet werden muss, wir sind da, wenn es um Leben und Tod geht." Auch katholische Schwestern und ehrenamtliche Helfer sind als Seelsorger im Einsatz. Demnächst wird Risch auch auf der Geriatrie zu finden sein.

Nebenbei ist der Pfarrer, der verheiratet ist und vier Kinder im Teenager-Alter hat, ehrenamtlicher Notfall-Seelsorger beim DRK Südpfalz. Musikalisch ist er auch, er hat früh eine Ausbildung als Konzertsänger gemacht, beherrscht Kirchenorgel und Chorleitung. "Mit Mitte zwanzig stand ich vor der Entscheidung, werde ich Pfarrer oder Musiker?" Die Musik stellte er dann zurück, heute ist Singen eines seiner Hobbys. Wenn dann noch Zeit übrigbleibt, widmet sich der Seelsorger einem weiteren Hobby: Er fährt gerne Motorrad.