Mehr Geld für Grünpflege

Alle Bilder anzeigen Solche Wildwüchse von Pflanzen wie an der Wittelsbachstraße (großes Bild) soll es nach Angaben der Stadt künftig nicht mehr geben. Für den Ludwigsplatz (oben rechts) ist eine intensive Grünpflege vorgesehen. Dafür sorgen städtische Gärtner wie Patrick Eisele. © Stadtverwaltung

Unkraut wuchert am Straßenrand, Sträucher ragen in die Fahrbahn und behindern die Sicht von Auto- und Radfahrern, Blumenbeete werden nicht mehr bepflanzt - zuhauf beschwerten sich Bürger in den vergangenen Jahren über eine mangelhafte Grünpflege der Stadt. Dies soll sich nun ändern. "Wir wollen unsere jährlichen Ausgaben in diesem Bereich von derzeit 7,7 Millionen Euro auf zehn Millionen Euro bis 2020 erhöhen", kündigte Bau- und Umweltdezernent Klaus Dillinger an. Die Verwaltung will künftig auf 40 zusätzliche Kräfte zurückgreifen. Dies sind aber nicht nur eigene Mitarbeiter. Teilweise würden Aufträge auch an Privatfirmen vergeben, sagte der Beigeordnete.

Stadtrat-Beschluss im Dezember

"Um das Stadtbild schöner und gepflegter zu gestalten und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, müssen die jährlichen Arbeitsstunden um 55 000 auf 180 000 erhöht werden", lautet ein Kernsatz des neuen Konzepts. Die Stadt will auf jeden Fall einige Mitarbeiter für qualifizierte Grünarbeiten neu einstellen. Wie viele es sein werden, ließ Dillinger offen.

Grünflächen Die Verwaltung betreut rund 1200 Hektar Grünanlagen im Stadtgebiet. Die Pflege umfasst auch 65 000 Bäume, davon 23 000 Straßenbäume. Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) hat 670 Mitarbeiter, davon sind 230 für den Bereich Grünflächen und Friedhöfe tätig. Für den Unterhalt der Grünflächen sind 93 Mitarbeiter eingesetzt. Laut Statistik stehen derzeit einem Beschäftigten für die Pflege von einem Quadratmeter Grünfläche jährlich eine bis eineinhalb Minuten zur Verfügung. Künftig will die Stadt 132 Mitarbeiter für den Bereich einsetzen - teilweise auch von Fremdfirmen. Für das neue Grünkonzept beauftragte die Stadt 2014 das Münchner Ingenieurbüro Steidle Consult. Die Kosten für die externe Beratung betrugen rund 30 000 Euro. Die Überlegungen wurden mit Mitarbeitern des Bereichs Grünflächen und Friedhöfe sowie mit einem "Kompetenzteam" aus Vertretern von Verwaltung und Politik besprochen.

"Für Standardarbeiten, wie das Einsammeln von Laub, sind aber Fremdfirmen preiswerter", ergänzte Bereichsleiterin Gabriele Wolter. Dies gelte beispielsweise auch für Tätigkeiten an Durchgangsstraßen, für die zwei Mitarbeiter zur Absicherung gebraucht würden.

Das neue Grün-Konzept wird am Freitag den Fraktionen im Werksausschuss des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) vorgestellt. Am 12. Dezember soll der Stadtrat den "Masterplan" beschließen. Danach kann die Verwaltung die Maßnahmen aber nicht gleich umsetzen. Sie muss erst die Genehmigung des Doppelhaushalts durch die Aufsichtsbehörde ADD abwarten, die im späten Frühjahr erwartet wird. "Das Konzept wird danach schrittweise umgesetzt", betonte der Beigeordnete Dillinger.

Das Thema Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallgefahren hat Vorrang. Lose Bodenplatten auf Plätzen und Wegen, die zu Stolperfallen werden, werden befestigt oder beseitigt. "Wir werden auch viele Baumscheiben instandsetzen und Gehölze an den Straßen zurückschneiden", betonte Wolter.

Drei Parkaufseher

Im kommenden Jahr soll das genaue Konzept auch in den Stadtteilen vorgestellt werden. "Dabei können die Ortsbeiräte Anregungen machen", sagte der Beigeordnete. Ab 2018 werde die Verwaltung "noch zielgerichteter" tätig. Um unliebsame Entwicklungen in großen Grünanlagen zu verhindern, will die Stadt drei Parkaufseher einrichten. "Sie werden aber keine Strafzettel verteilen, sondern daran erinnern, dass gewisse Regeln einzuhalten sind", verdeutlichte Dillinger ihre Aufgabe.

Einen "Rückstand" bei der Grünpflege in der Stadt bestritt der Beigeordnete nicht. Er führte dies vor allem auf die Ausweitung von Grünanlagen in Neubaugebieten zurück. Am Einsatz der Mitarbeiter habe es nicht gemangelt. "Die zusätzlichen Aufgaben konnten wir aber mit einer Verbesserung der Arbeitsabläufe und dem Einsatz zusätzlicher Maschinen nicht auffangen", so Dillinger. Im Jahr 1982 hatte ein Mitarbeiter 2,5 Hektar Grünfläche zu betreuen, 2015 waren es acht Hektar, wie die Bereichsleiterin die steigende Belastung verdeutlichte. Die Stadt gebe 45 Cent für die Grünpflege eines Quadratmeters aus - das sei wenig im Vergleich zu anderen Städten.

Zur Erarbeitung des neuen Konzepts hatte die Stadt das Ingenieurbüro Steidle Consult (München) eingeschaltet. Je nach Funktion und Bedeutung wurden die Parks, Grünzüge und Vegetationsflächen in drei Bewirtschaftungsklassen eingestuft.

Eine Intensivpflege, bei der der Rasen alle ein bis zwei Wochen gemäht wird, erhalten unter anderem der Ebertpark, der Ludwigsplatz und die Rheinuferpromenade. Eine Standardpflege ist für die meisten Anlagen an den Kitas und den Oppauer Park vorgesehen. Eine Mindestpflege ist indes beispielsweise im Friedenspark geplant. Dort werden dann nur die Ränder des Rasens alle vier Wochen gemäht.