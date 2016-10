Mehr Kunden, aber weniger Lieferanten

"Ich gehe arbeiten, bekomme aber zu wenig Lohn. Obst und Gemüse könnte ich mir nie leisten. Mit der Tafel komme ich besser über die Runden", sagt die 51-jährige Barbara. "Ich bin unendlich dankbar, dass es die Tafel gibt. Ich arbeite und bin ,Aufstockerin'. Und ich wäre froh, wenn ich für meine Arbeit einen ordentlichen Lohn bekäme", meint die 53-jährige Ferry. Die beiden gehören zu einem Kreis von rund 1000 Bedürftigen, die pro Woche in der Tafel in der Bayreuther Straße einkaufen. Anlässlich des 10. Deutschen Tafeltages durfte man jetzt hinter die Kulissen schauen. Bundesweit hatten über 900 Tafeln in Deutschland am Samstag ihre Türen geöffnet.

"Ziel ist es, auch in Ludwigshafen öffentlich auf Armut aufmerksam zu machen und für mehr bürgerschaftliches und unternehmerisches Engagement zu werben", berichtet Jürgen Hundemer, Vorsitzender des Vereins Förderung des Ehrenamts (VEhRA), der die Tafel seit elf Jahren betreibt.

Das weiße Gebäude ist für 1000 Haushalte mit ein bis elf Personen eine wichtige Anlaufstelle, um Lebensmittel kostenlos zu erhalten. Die Bedürftigen können im 14-tägigen Rhythmus einkaufen. "Wir wissen nie, was kommt. Jeder Tag ist eine Überraschung", erzählt Stephanie Zimmer, Leiterin der Ludwigshafener Tafel, die von montags bis samstags, 12 bis 14 Uhr, geöffnet hat. "Die Nachfrage ist gestiegen, die Armut in der Stadt wächst - aber nicht die Zahl der ,Lieferanten'. Täglich fahren wir mit unseren drei Kühlfahrzeugen rund 50 Supermärkte und Bäckereien in Ludwigshafen und Umgebung an und bekommen die Ware, die nicht mehr verkauft werden kann. Besonders für unsere Kühlfahrzeuge suchen wir Fahrer und Beifahrer", ergänzt Zimmer.

In dem rund 150 Quadratmeter großen Verkaufsraum herrscht reges Treiben. 20 Ehrenamtliche bestücken die Regale mit Brot, Süßteilen, Kindernahrung und auch Dosen. Doch nur 14 Eierschachteln stehen im Regal. In der Kühltheke gibt es etwas abgepackte Wurst und Käse sowie Milch. Eine größere Auswahl gibt es beim Obst- und Gemüse. Gerade packt ein Fahrer seine Waren aus: Salat, Trauben, Äpfel, Champignons, Mandarinen und Pfifferlinge.

Vier Frauen nehmen die Kisten in Empfang, sortieren aus und verteilen in Körbe. Insgesamt helfen 90 Ehrenamtliche und 19 Ein-Euro-Jobber sowie die Leitung und eine Vertretung bei der Organisation der Tafel. Im Zelt vor dem Gebäude bereiten drei Ehrenamtliche eine leckere Zucchinicremesuppe zu. "Jeden ersten Samstag im Monat bieten wir gesundes und saisonales Essen an. Oftmals wissen die Leute nicht, was sie mit dem Gemüse der Tafel machen sollen, und wir zeigen es", hebt Lisa Fochler (23) hervor. Die BASF unterstützt das Projekt, es werden noch weitere ehrenamtliche Hobbyköche gesucht. "Seit drei Jahren helfe ich immer samstags in der Tafel ehrenamtlich mit. Ich habe dabei ein sehr gutes Gefühl und das Miteinander macht Spaß", erzählt Ursula Gadowski (65).

"Seit acht Jahren helfe ich in der Tafel. Hier ist ein tolles Team", ergänzt Angelika Bischof (51). Aus Syrien stammt Sakria Al-Hamoud, sie hilft jeden Samstag. "Das ist meine Art, danke zu sagen. Ich weiß jetzt, dass es auch in Deutschland viele Menschen mit wenig Geld gibt", sagt die 34-Jährige.