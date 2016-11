„Mehr Zeit für die Familie“

Alle Bilder anzeigen In einer Pressekonferenz gab Oberbürgermeisterin Eva Lohse (CDU) ihren Verzicht auf eine dritte Amtszeit bekannt. © Schrott Die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Eva Lohse (CDU) will 2017 nicht für eine dritte Amtszeit kandidieren. © Blüthner

"Die Familie musste mich in den 15 vergangenen Jahren stark entbehren. Deshalb möchte ich künftig mehr Zeit für meinen Mann, meine beiden Töchter und deren Familien haben." Dies nannte Oberbürgermeisterin Eva Lohse (CDU) als Hauptgrund dafür, warum sie bei der Wahl 2017 nicht mehr für eine dritte Amtszeit kandidiert. Die Entscheidung sei ihr nicht leicht gefallen. "Ich bin sehr gerne Oberbürgermeisterin und habe auch eine gute Bilanz vorzuweisen", sagte die 60-jährige Juristin. Berufliche Pläne nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt habe sie nicht.

Wer stattdessen für die CDU bei der OB-Wahl 2017 antreten wird, ist nach Angaben des Kreisvorsitzenden Ernst Merkel bereits klar. Einen Namen nannte er aber bei der gestrigen Pressekonferenz nicht. Darüber müssten noch der Kreisvorstand und der 60-köpfige Parteiausschuss am Donnerstag nächster Woche entscheiden.

Schwierige Entscheidung

Eva Lohse Eva Lohse (60) wuchs in Friesenheim auf und wohnt im Stadtteil Süd. 1987 trat die promovierte Juristin in den Landesdienst Rheinland-Pfalz. Von 1996 bis 2001 war sie Dozentin an der Fachhochschule für Arbeitsverwaltung in Mannheim. Seit 1986 ist Lohse CDU-Mitglied. Von 1994 bis 2001 gehörte sie dem Stadtrat an. Sie gewann die Oberbürgermeister-Wahlen 2001 mit 55,3 Prozent der Stimmen und 2009 mit 53,7 Prozent - stets im ersten Wahlgang. Seit 2005 sitzt Lohse im Präsidium des Deutschen Städtetags, seit Juni 2015 ist sie Präsidentin. Lohse ist verheiratet mit dem Arzt Gustav Lohse. Das Ehepaar hat zwei erwachsene Töchter im Alter von 33 und 30 Jahren und einen Enkel.

Als möglicher Kandidat der Union gilt das Stadtratsmitglied Peter Uebel. Er wurde erst vor wenigen Tagen zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt. Der 52-jährige Internist, der als geschäftsführender Arzt im "Haus der Gesundheit" in der Gartenstadt tätig ist, wollte auf "MM"-Anfrage eine Bewerbung weder dementieren noch bestätigen. Er verwies darauf, dass die Parteigremien über den CDU-Bewerber erst noch befinden müssten.

Für Lohse war der Verzicht auf eine erneute Kandidatur "eine der schwierigsten Entscheidungen" ihres Lebens. Die Familie hätte zwar eine weitere, achtjährige Amtszeit mitgetragen. "Ich wollte mir aber nicht später den Vorwurf machen, dass ich den richtigen Zeitpunkt für einen Rückzug verpasst habe. Schließlich wäre ich am Ende einer dritten Amtszeit fast 70 Jahre alt", sagte die Rathauschefin. Bereits vor Monaten sei ihr Entschluss gereift, erklärte Lohse weiter. Unmittelbar danach habe sie den CDU-Kreisvorsitzenden Ernst Merkel informiert. Bei der Suche nach einem OB-Kandidaten der Union sei sie eingebunden gewesen.

Nach dem Ausscheiden aus ihrem Amt Ende 2017 bleibe sie in der Stadt wohnen. Für den CDU-Landesvorstand kandidiere sie erneut, eine Tätigkeit als Stadträtin scheide für sie aber aus. "Ich will generell erst einmal eine Pause machen und überlegen, wie es weitergeht."

Zufrieden zeigte sich Lohse mit ihrer 15-jährigen Tätigkeit als Oberbürgermeisterin. Dabei habe sie sich stets "von den Bürgern getragen gefühlt". Ihren Vorsatz, die Stadt für Menschen und Unternehmen attraktiver zu machen, habe sie eingehalten. Mit neuen Wohnungen sei die Stadt an den Rhein gerückt. Die Zahl der Einwohner habe die Marke von 170 000 übersprungen. Zudem merkte die OB an, dass sich in ihrer Amtszeit viele Firmen in Ludwigshafen angesiedelt haben.

Lob für Brückenbauerin

Auch in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit als Präsidentin des Deutschen Städtetags habe sie einiges bewirkt, meinte Lohse. "Die Finanznöte mittelgroßer Städte sind stärker in das Blickfeld gekommen." Die Bundesregierung habe darauf mit einem Konjunkturprogramm reagiert.

"Wir hätten uns gewünscht, dass Eva Lohse erneut kandidiert", verhehlte Fraktionsvorsitzender Torbjörn Kartes nicht. Sie sei das "Gesicht der Stadt geworden" und habe in vielfältiger Weise als Brückenbauerin gewirkt. "Lohse hat Format - als Oberbürgermeisterin und Familienmensch. Ihre Entscheidung verdient unseren Respekt", sagte CDU-Landeschefin Julia Klöckner.

Merkel bezeichnete Lohse als "Glücksfall" für Ludwigshafen. "Bei einer erneuten Kandidatur wäre sie sicher im Amt bestätigt worden", meinte der CDU-Kreisvorsitzende. Auch bei einem anderen Kandidaten habe die Union gute Chancen. "Wir müssen jetzt halt mehr kämpfen. Auch wenn es nicht leicht wird, können wir gewinnen."