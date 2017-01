Mit Knallfolie auf den Spuren Warhols

Ludwigshafen. Wie fertigt man auf einfache Weise ein Bild im Stil des Pop Art-Künstlers Roy Lichtenstein an, der für seine Punktraster bekannt ist? Ganz einfach: Man nimmt handelsübliche Knallfolie als Druckvorlage. Solche und andere Techniken wie den Siebdruck, den Andy Warhol bevorzugt einsetzte, durften Kinder im Rahmen des viertägigen Ferienprogramms "POP ARTelier" ausprobieren. Das Projekt stand in Verbindung zur Ausstellung "Pop Up! Bildikonen der 60er und 70er Jahre", die noch bis zum 15. Januar zu sehen ist.

Elf Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren nahmen teil. Bevor es in den Werkraum ging, führte Künstlerin und Museumspädagogin Maike Kreichgauer, Betreuerin des Projekts, die Kinder durch das Haus und erklärte ihnen die Hintergründe zu den Kunstwerken, beispielsweise wie Andy Warhol in seiner "Factory" die Siebdrucke anfertigte. "Schon seit acht Jahren bin ich als freie Mitarbeiterin beim Hack-Museum beschäftigt. Durch eine meiner Ausstellungen hat sich der Kontakt ergeben", so Kreichgauer, deren Sohn Lorenz ebenfalls an dem Projekt teilnimmt. "Wir lassen uns von den Künstlern inspirieren und haben zum Beispiel die Dose mit der Tomatensuppe von Warhol als Vorlage genommen und unsere eigenen Dosen gedruckt."

Zur berühmten "Campbell's Soup" gesellen sich nun Weihnachtspüree, Neonfarbe, Gemüsemischungen und Ravioli. "Die Kinder stehen hier vor Originalen und erfahren, wie die Künstler arbeiteten, was es damals für eine Zeit war, welche Rollen die Themen Raumfahrt, Werbung und Stars spielten", sagte Kuratorin Theresia Kiefer. "Kunst ist mein Lieblingsfach in der Schule. Als meine Mutter mir dann erzählte, dass dieses Projekt hier stattfindet, wollte ich mitmachen", sagte der neunjährige Joshua Brendel aus Ludwigshafen. "Ich fand es überraschend, dass man mit Farbe manuell drucken kann. Am besten gefallen hat mir die Tasche, bei der wir die Knallfolie für das Punktraster eingesetzt haben." Am letzten Tag werden die Ergebnisse der Ferien-Projektwoche den Eltern vorgestellt.

In den Osterferien gibt es wieder ein Programm: Vom 10. bis 13. April heißt das Motto "Itsy Bitsy Spider" und befasst sich mit den Werken des Künstlers Tomás Saraceno, dessen Kunst sich rund um das Thema "Spinnweben" dreht. Kge