Streit um Konzessionen beigelegt

Taxi-Branche in Ludwigshafen :

Von unserem Redaktionsmitglied

Bertram Bähr

Ludwigshafen. Wie viele Taxis verträgt die Stadt, ohne dass die Situation für die bereits aktiven Personenbeförderer existenzgefährdend wird? Um diese Frage drehte sich seit Jahren ein Rechtsstreit zwischen der Verwaltung und zwei Interessenten, die Konzessionen für zwei beziehungsweise sieben weitere Taxis beantragt hatten.

Die juristische Auseinandersetzung ging gestern vor dem rheinland-pfälzischen Oberverwaltungsgericht in Koblenz in die letzte Runde - und endete mit einem Kompromiss. Die Kontrahenten einigten sich einem Gerichtssprecher zufolge darauf, dass zwei weitere Taxis - eines für jeden der beiden Kläger - zugelassen werden.

Sorgen bei der Taxi-Zentrale

Derzeit sind für die Ludwigshafener Taxi-Zentrale, einen 1925 gegründeten eingetragenen Verein, 78 Fahrzeuge mit etwa 250 ausgebildeten Fahrern unterwegs. Künftig wären es dann 80 Autos. Dieser Trend nach oben bereitet dem Vereinsvorsitzenden der Zentrale, Ralf Senck, große Sorgen: "Wir werden die zwei neuen Taxis verkraften, wir müssen sie ja verkraften", sagt er dieser Zeitung. Aber wirtschaftlich gebe der Markt die hohe Anzahl längst nicht mehr her. Die durchschnittliche Umsatzrendite liege derzeit bei nur noch 15 Prozent. Soll heißen: Von hundert Euro, die ein Fahrer einnimmt, bleiben dem Unternehmer letztlich gerade mal noch 15 Euro.

Nach Ansicht von Ralf Senck verträgt Ludwigshafen allenfalls gut 60 Taxis. Doch schon vor fünf Jahren habe die Stadt eine ganze Reihe weiterer Konzessionen erteilt. Als die beiden Interessenten dann erneut neun Fahrzeuge auf die Straßen schicken wollten, zog die Verwaltung die Notbremse - und landete damit vor Gericht.

Mit ihrer Ablehnung weiterer Konzessionen hatte sich die Stadtverwaltung vor vier Jahren auf ein Gutachten vom Herbst 2011 gestützt, wonach es bereits genügend Fuhrunternehmer gebe. Weitere Zulassungen würden die Funktionsfähigkeit des Gewerbes beeinträchtigen. Die beiden Interessenten sahen das anders und reichten Klage vor dem Verwaltungsgericht Neustadt ein. Das gab in seinem Urteil vom 24. Juni 2015 allerdings der Stadt Ludwigshafen recht - was wiederum die beiden Kläger nicht hinnehmen wollten.

Im Vergleich zur Bevölkerung noch deutlich mehr Taxis als Ludwigshafen hat Mannheim. Allein die beiden Zentralen geben 100 beziehungsweise 200 Fahrzeuge an. Ralf Senck sagt selbst, dass Ludwigshafen bei einer reinen Pro-Kopf-Betrachtung zwar nicht gar so schlecht dastehe. Aber er gibt zu Bedenken, dass der Markt für die Unternehmer unter anderem durch den massiven Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, durch Car-Sharing, Mitfahrzentralen und andere internet-basierte Angebote immer schwieriger geworden sei. Hinzu komme, dass die Stadt für die künftig 80 Taxis lediglich 58 Halteplätze zur Verfügung stelle. Das reiche vielleicht in Stoßzeiten, wenn viele Autos unterwegs seien. Ansonsten aber werde der Platz knapp.

Wie schwierig die Situationen für die örtlichen Unternehmer ist, wird möglicherweise ein neues Gutachten zeigen, dass die Stadt Ludwigshafen in Auftrag gegeben hat. Nach Angaben von Ralf Senck ist es inzwischen abgeschlossen, ihm liegen dazu aber keine näheren Informationen vor. Die Pressestelle der Verwaltung konnte dieser Zeitung gestern ebenfalls keine Angaben zur momentanen Situation der Taxi-Unternehmer machen.

Während in Ludwigshafen also leicht aufgestockt wird, streben einige andere Städte eher eine Reduzierung an - etwa die Landeshauptstadt Mainz. Sie möchte seit dem vergangenen Jahr die Taxikonzessionen von 213 auf etwa 175 verringern und folgt damit den Empfehlungen eines Gutachtens. Allerdings ist Mainz mit seinem Vorhaben, die Zahl der Fahrzeuge zu senken, noch nicht vorangekommen.