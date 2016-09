Moderne Klänge dominieren

Dirigent Karl-Heinz Steffens in seinem Element: Beim Tag der offenen Tür gab er leger gekleidet den Takt an. Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz präsentierte einem breiten Publikum unter anderem bei öffentlichen Proben ihr Können.

"Wir haben uns gerade moderne Kammermusik angehört, sehr interessant. Wir kommen immer wieder gerne hierher", sagt Gudrun Vogel. "Es ist leider ein bisschen beengt, weil alles im Gebäude stattfinden muss, wegen des Wetters", ergänzt Jutta König. Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz hat am Sonntag zum Tag der offenen Tür eingeladen und mit einem kostenlosen und familienfreundlichen Programm gelockt.

Es werden Konzerte, öffentliche Orchesterproben, Kammer- und Kaffeehausmusik geboten sowie die Möglichkeit für alle, gemeinsam mit dem Orchester zu musizieren. Die "So um 5"-Musiker sind das Organisationsteam des Tages - "So um 5" steht für die regelmäßig sonntags um 17 Uhr im Philharmoniegebäude in der Heinigstraße 40 stattfindenden Konzerte, zu denen auch Kaffee und Kuchen serviert werden. Jeder hilft mit. So stehen zum Beispiel der Geiger Felix Wulfert und der Cellist Florian Barak selbst am Grill und versorgen die Besucher mit Steak und Würstchen.

"An so einem Tag sind die Menschen besonders interessiert und aufgeschlossen. Für unsere Besucher ist es spannend, hinter die Kulissen zu blicken und das Orchester bei einer öffentlichen Probe in legerer Kleidung und Atmosphäre zu sehen", stellt Judith Schor, Pressesprecherin der Deutschen Staatsphilharmonie fest.

Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz wurde 1919 in Landau gegründet und ist seit 1998 ein Landesbetrieb. Sie hat ihre Räumlichkeiten in ihrer "Residenzstadt" Ludwigshafen in der Heinigstraße 40. Sie versteht sich aber ohnehin als Sinfonieorchester der Metropolregion Rhein-Neckar. Karl-Heinz Steffens ist seit 2009 Chefdirigent der Staatsphilharmonie. Michael Kaufmann ist seit Ende 2011 Intendant der Einrichtung. 87 Musiker sind im Orchester tätig. Es gibt zahlreiche Angebote in dem Philharmoniegebäude, wie Konzerte und öffentliche Proben. Unter anderem ist die Staatsphilharmonie auch für ihre musikpädagogischen Angebote bekannt. Infos unter www.staatsphilharmonie.de und unter Tel. 0621/599 09-0

Vorschau auf Konzert-Reihe

Es ist ein großes Familienfest und alle Altersklassen sind dabei vertreten. Im Konzertsaal sind stets alle Plätze belegt und viele Besucher genießen die Musik stehend. Über den Tag verteilt kommen circa 2000 Menschen zum Tag der offenen Tür. Auch die kleinsten Musikfans kommen schon auf ihre Kosten und krabbeln ganz munter vor den Musikern herum.

"Wir kommen jedes Jahr zum Tag der offenen Tür an die Philharmonie, doch dieses Jahr finde ich das Programm nicht so stimmig", sagt Doris Trück. "Es ist zu modern", erklärt Irene Schmitt, "aufgrund des schlechten Wetters ist es nicht wie sonst, man kann nicht so viel draußen machen." Letztendlich sind sich beide Besucherinnen einig: "Es ist dennoch immer sehr schön hier."

Vom 23. September bis zum 2. Oktober wird das Musikfestival "Modern Times" bereits zum vierten Mal stattfinden. In diesem Jahr lautet das Thema "Aufbruch". Karl-Heinz Steffens, Chefdirigent der Deutschen Staatsphilharmonie, präsentiert fünf Konzerte, abwechselnd in Ludwigshafen und Mannheim.

"Die Philharmonie ist ein traditioneller Teil der Kurpfalz. Wir sind eine Einrichtung, die überall da sein und zu den Menschen kommen kann", so Intendant Michael Kaufmann. "Mit dem Motto Aufbruch verbinden wir Ludwigshafen und Mannheim, überwinden den Rhein als Grenze und stärken die kulturelle Identität der Metropolregion Rhein-Neckar."