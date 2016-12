Musikalische Reise ins All

Das Sinfonische Blasorchester Ludwigshafen zeigte bei seinem Konzert in der Kirche St. Josef "Jauchzet, frohlocket, Herrscher des Himmels" ein abwechslungsreiches, großartiges Programm. Dirigent Dorian Wagner, der an der Musikhochschule Mannheim Schulmusik und Blasorchesterleitung studierte, nahm das Publikum mit auf eine fantastische Reise durch Raum und Zeit.

Wie Filmmusik klangen durch die Akustik der Kirche Werke wie Robert Sheldons "Flight of the Piasa", das den Flug eines Drachen beschreibt, oder die Suite "Cosmic Voyager" von Kim-Dirk Linsenmeier. Der Komponist aus Mannheim war persönlich anwesend, da er im Orchester Posaune spielt. Die Suite handelt von der Reise der 1977 gestarteten Raumsonde Voyager I. "Ich habe sie ursprünglich zusammen mit einem Jugendorchester entwickelt - in einem Projekt mit dem Thema Weltall. Die ausgearbeitete Version hatte heute Abend sogar Premiere", meinte Linsenmeier nach dem Konzert. Ergreifend waren die Jupiter-Hymne von Gustav Holst und der St. Thomas-Choral von Pavel Stanek.

Mit Werken der barocken Meister wie Auszügen aus dem Weihnachtsoratorium von Bach, "Tochter Zion, freue dich" und der Suite aus dem "Messias" von Händel brachten Dirigent und Orchester das Raumschiff wieder auf die Erde zurück, den Abschluss bildete ein feierliches, furioses "Hallelujah". Bei der Zugabe "Oh du fröhliche" konnte auch das Publikum mitsingen. Wagner zeigte sich nach dem Konzert stolz auf das Orchester: "Wir hatten nur zwei Monate Zeit, dieses Programm einzustudieren, daher bin ich glücklich, dass es so gut geklappt hat. Das ist das erste Mal, dass wir ein Programm zweimal aufführen."

Laien spielen mit viel Können

Gestern war das Konzert auch in der Herz-Jesu-Kirche in Ludwigshafen Süd zu hören. "Die Musiker sind alle Laien, sie spielen mit so viel Engagement und auf einem hohen qualitativen Niveau. Sie schaffen es, einen mit auf die Reise zu nehmen. Und die Atmosphäre hier in der Kirche ist wunderschön", sagte Zuhörerin Gabriele Steinmann, die aus Mannheim-Sandhofen gekommen war. "Ich sitze am liebsten vorne, um mitzuerleben, wie Dirigent und Orchester miteinander kommunizieren." Ehemann Wolfgang Steinmann fügte hinzu, das Konzert habe eine soziale Funktion. "Viele Leute können sich keine Konzertkarten leisten, hier erleben sie klassische Musik und können dann am Eingang spenden, so viel sie möchten." Mit den gesammelten Spenden werden laut Dorian Wagner Noten, Reparaturen an Instrumenten, aber auch spezielle Neuanschaffungen finanziert. kge