„Müssen Probleme in Familien angehen“

Ludwigshafen. Prominenter Besuch beim Neujahrsempfang am Amtsgericht gestern Nachmittag: Der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin war zu Gast in der Wittelsbachstraße. Amtsgerichtsdirektor Ansgar Schreiner begrüßte darüber hinaus Vertreter von Anwalts- und Notarvereinen, Bernhard Thurn, Präsident des Pfälzischen Oberlandesgerichts Zweibrücken, Hildegard Lutz, Vizepräsidentin des Landgerichts Frankenthal, sowie weitere 80 Vertreter aus der Justiz.

In seiner Begrüßung dankte Schreiner für die Arbeit der guten Teams und Netzwerkpartner. Er sprach sich gegen eine Gesetzesverschärfung aus, dass bereits Zehn- oder Zwölfjährige vor der Justiz zur Rechenschaft gezogen werden sollten: "Das ist der falsche Ansatz! Wir müssen die Probleme bei den Familien und nicht bei den Strafrichtern angehen", sagte der Direktor des Ludwigshafener Amtsgerichts.

Höhepunkt des Empfangs war die Eröffnung der Ausstellung "Kunst im Bau" durch Michael Händel, Psychologiedirektor und Leiter der JVA - sozialtherapeutische Anstalt. Strafgefangene haben in der Werkstatt 23 Skulpturen aus Metall erstellt, darunter den Eiffelturm, eine Lokomotive auf der Brücke, einen Kerzenbaum, aber auch Kakteen und ein Herz. Die Ausstellung ist im ersten Stock des Amtsgerichts zu sehen.

Justizminister Mertin machte für das Jahr 2017 Mut: "Dieses Jahr bringt Herausforderungen, die plötzlich gelöst werden sollen. Die Justiz ist dafür gut gerüstet. Wir werden es gemeinsam schaffen", so Mertin. Er erinnerte an den 70. Geburtstag des Landes Rheinland-Pfalz am 18. Mai 2017. "Wir haben es geschafft, aus den Ruinen des Zweiten Weltkrieges dieses Land aufzubauen." Er spannte den Bogen zur Zeit der RAF, bei der die Gesellschaft diese terroristische Phase auch überwunden habe. Mertin sprach sich gegen Fußfesseln aus. Und auch wenn Donald Trump vielen Kopfzerbrechen bereite, sei er der gewählte Präsident von Amerika und damit unser Ansprechpartner. Mertin warb für ein starkes, geeintes Europa, das auch der Ansprechpartner für China sein müsse.

Mutige Richter

Willibrord Zunker, Vorsitzender des Anwaltsvereins, beunruhigten Stimmen aus der AfD, die die Erinnerungskultur an den Holocaust in Frage stellten und die Zuschüsse für das Gurs-Gedenken kürzen wollten. "Recht ist das ethische Minimum einer Gesellschaft. Damit es nicht an Kontur verliert, brauchen wir mutige Richter und ebenso aufmerksame und eloquente Rechtsanwälte", sagte Zunker in seinem Grußwort.

Musikalisch begleiteten die Jazzband und der Chor des Geschwister-Scholl-Gymnasiums den Empfang im Amtsgericht.