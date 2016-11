Nachteulen sollen ihre Eindrücke melden

Zum Projekt gehören auch Orte in der Stadt, die von Frauen als unsicher und gefährlich beschrieben werden, wie der Bereich unter der Pylonbrücke.

Wie wird Ludwigshafen bei Nacht von seinen Bewohnern wahrgenommen? Wie erleben alte und junge Menschen die nächtliche Kommune, wie Frauen und Männer? Mit Fragen wie diesen befasst sich ein Kooperationsprojekt des Stadtmuseums mit dem Studiengang Soziale Arbeit der Hochschule Ludwigshafen, das am Freitag, 11. November, offiziell gestartet wird.

20 Bachelor-Studierende des siebten Semesters haben unter dem Titel "Die Stadt bei Nacht - alles schläft? Von Schichtarbeiterinnen und Nachtschwärmern in Ludwigshafen" einen sogenannten Blog erarbeitet: eine partizipative Internet-Plattform - also unter Beteiligung der Betroffenen -, auf der die Bewohner dazu eingeladen sind, ihre eigene Perspektive auf das Thema darzustellen. "Partizipativ" sei das Projekt allein schon dadurch, dass es von einer großen Gruppe von Studierenden durchgeführt werde, erläutert Dietrich Skibelski, Leiter der städtischen Bereichs Kultur.

Begleitendes Hochschul-Seminar

Der darüber hinausgehende Beteiligungsansatz bestehe darin, "dass wir alle hoffen, dass sich Bürger der Stadt animiert fühlen, es ihnen gleichzutun und Beiträge einzusenden, die das ganze vervollständigen."

Im April haben die Studierenden begonnen, zu diesem Thema zu arbeiten, berichtet Andrea Lutz-Kluge, die das Seminar zusammen mit dem Lehrbeauftragen Urs Südhof leitet. Sie waren nachts in der Stadt unterwegs, haben recherchiert, Interviews geführt, fotografiert, gefilmt und Tonaufnahmen angefertigt. Somit werden sich auf dem Blog schon eine Reihe von Texten und Beiträgen finden, wenn er am Freitag im Rahmen einer - bereits restlos ausgebuchten - Auftaktveranstaltung in der Sky-Bar des Hotels Excelsior ans Netz geht. Es werde ferner medientechnische Unterstützung und für Interessierte beispielsweise die Möglichkeit geben, sich interviewen zu lassen, fügt Lutz-Kluge hinzu.

Von der Museumsleiterin, Regina Heilmann, angesprochen, habe sie das Projekt sofort zugesagt, "weil eine stadtforscherische Kooperation zwischen Hochschule und dem Stadtmuseum unglaublich viel Potenzial haben und eine Bereicherung für die Stadt darstellen könnte", betont die Professorin.

Bis 31. März wird der Blog online sein. Zum Abschluss sollen alle Beiträge ausgewertet und in einer Dokumentation - bevorzugt einer DVD - zusammengestellt werden, kündigt Heilmann an, die zudem auch Lehrbeauftragte an der Pädagogischen Hochschule (PH) Heidelberg ist. Gut 20 ihrer Studierenden werden zwischen Dezember und Ende März ein begleitendes Kinderprogramm ("Stadt bei Dunkelheit") mit rund zehn Veranstaltung im Raum Ludwigshafen vorbereiten. Auch die "unARTig"-Jungendkunstschule des Ludwigshafener Kunstvereins habe sich hieran mit zwei Veranstaltungen angeschlossen.