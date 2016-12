Nagelbomberin Obhut

Ludwigshafen. "Wir haben keine konkrete Gefährdungslage", sagt Sandra Giertzsch, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen. Dennoch wird die Polizei in der Silvesternacht mit deutlich mehr Personal unterwegs und auch deutlich sichtbar sein. Nach dem Anschlag zuletzt in Berlin, den Kölner Übergriffen und auch dem 12-Jährigen, der in Ludwigshafen Nagelbomben zünden wollte, müsse die Lage neu bewertet werden - und dies auch immer kurzfristig. Keine Gefahr geht nach Angaben der Stadt Ludwigshafen von dem Zwölfjährigen aus. Eine Sprecherin verwies auf die Aussage von Oberbürgermeisterin Eva Lohse. Demnach befindet sich der Junge in Obhut.

"Wir haben deutlich mehr Einsatzkräfte im Dienst als im Vorjahr" bestätigt Polizei-Sprecherin Sandra Giertzsch, ohne freilich konkrete Zahlen nennen zu wollen. Die einzelnen Polizeidienststellen seien jedoch angewiesen, genügend Personal im Einsatz zu haben, dass beispielsweise jederzeit Anzeigen aufgenommen werden können. Auch müssten ausreichend weibliche Beamte im Dienst sein, sodass auch bei eventuellen sexuellen Übergriffen Ansprechpartner für weibliche Opfer vorhanden seien.

Man habe auch alle Räume größerer Silvesterfeiern unter die Lupe genommen und auf ihre Sicherheit hin bewertet, so Giertzsch. Besonders im Blick hat die Polizei die Plätze, an denen sich die Menschen in der Nacht erfahrungsgemäß treffen, wie etwa die Maximilianstraße in Speyer oder den Platz der Deutschen Einheit und die Brücken in Ludwigshafen. bjz