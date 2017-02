Namenspatron in Text und Bild

Ludwigshafen. Vom Leben des ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss und seiner Gattin Elly Heuss-Knapp handelt die Wanderausstellung "Demokratie als Lebensform", die am Mittwochabend in der Aula des Theodor-Heuss-Gymnasiums eröffnet wurde. Die Ausstellung über den Namenspatron des Gymnasiums ist aufgeteilt in verschiedene Module, sie besteht aus einer Art faltbarer Reisekisten, die sich leicht auf- und abbauen oder verschieben lassen. Viele kleine Elemente innerhalb der Module lassen sich drehen oder herausnehmen, so dass man auf spielerische Weise etwas über den Präsidenten und seine Frau erfahren kann.

Die Elemente haben verschiedene Farben, jedes befasst sich mit einer anderen Lebensphase des Paars. Die kreativ gestaltete Wanderausstellung wurde bereits 2014 von der überparteilichen Stiftung Theodor-Heuss-Haus Stuttgart ins Leben gerufen. "Zeit seines Lebens hat sich Heuss für die Demokratie eingesetzt, für ihn war es mehr als eine Staatsform, es war eine Lebensform", so Dr. Kristian Buchna, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung.

"Demokratie bedeutet auch Respekt und Toleranz, aber keine Gleichgültigkeit. Sie lebt von Widerstreit und Kompromissen und der Möglichkeit, Fehlentscheidungen zu treffen." Nebenbei kritisierte Buchna die sozialen Netzwerken, bei denen zwar jeder demokratisch seine Meinung sagen könne, es jedoch oft zur Verrohung der Umgangsformen komme.

230 Dokumente aus 2000 Reden

Um die Ausstellung zu konzipieren, stand die Stiftung vor einer großen Herausforderung: 60 000 Briefe und 2000 Reden des Bundespräsidenten waren erhalten geblieben, davon wurden lediglich 230 Dokumente ausgewählt, in denen sich die zentralen Aspekte ihres Lebens wiederfanden. Die Ausstellung sei nicht verherrlichend. "Viele Vorstellungen des Paares klingen in unserer heutigen Zeit altbacken." Eines ist geblieben: Elly, viel beschäftigte Lehrerin, Politikerin und Sozialreformerin, stand schon damals vor der Herausforderung der Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf.

Schulleiter Friedrich Burkhardt hofft auf hohe Besucherzahlen. "Mir liegt die Ausstellung sehr am Herzen, deshalb würde ich mich freuen, Schüler und Anwohner hier zu begrüßen." Die Ausstellung gastiert bis zum 10. März. Geöffnet ist sie montags, dienstags und donnerstags zwischen 9 und 15.45 Uhr, mittwochs und freitags zwischen 9 und 13 Uhr. Gruppen sollen sich anmelden unter Telefon 0621/504-43 17 10. kge