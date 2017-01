Nervosität spielt immer mit

Ludwigshafen. Hier dringen zarte Streicherwogen durch die Tür, dort hallen feinfühlige Klaviertöne dezent im sonst mucksmäuschenstillen Flur wider. Dass die städtische Musikschule vom Spiel vieler Instrumente erfüllt wird, ist zunächst einmal nichts Ungewöhnliches. Aber an diesem Wochenende ist sie wieder Gastgeber für ein besonders klangvolles Ereignis: den 54. Regionalwettbewerb "Jugend musiziert".

Ja, sie sei aufgeregt gewesen, als sie sich am zweiten Tag des insgesamt dreitägigen Wettbewerbs vor den Juroren ans Klavier gesetzt habe, bekennt die sechsjährige Lotta. Aber das Vorspielen sei gut gelaufen, "es war nicht schlimm", meint das Mädchen aus Bad Dürkheim. Seit knapp eineinhalb Jahren spielt ihre Tochter Klavier, erklärt Sarah Knödel, und seit Oktober/November habe die Kleine gezielt für "Jugend musiziert" geübt. "Aber es macht auch Spaß", bekräftigt Lotta. Und wie war es für die Mutter? "Mit aufgeregt" sei sie gewesen, so Sarah Knödel, "aber auf jeden Fall stolz."

Rund 200 junge Musiker aus der ganzen Vorderpfalz sind es, die über das Wochenende verteilt an dem Wettbewerb teilnehmen, berichtet die Leiterin der Musikschule, Angela Bauer. Solo-Wertungen gibt es in diesem Jahr an den Instrumenten Klavier, Harfe, Gesang, Drum-Set (Pop) und Gitarre (Pop). Die Ensemblewertungen erfolgen in den Bereichen Streicher-Ensemble, Bläser-Ensemble, Akkordeon Kammermusik und Neue Musik.

Zwischen sechs und 20 Jahre alt sind die Teilnehmer aus Ludwigshafen, Speyer, Frankenthal, dem Rhein-Pfalz-Kreis und dem Kreis Bad Dürkheim - in einigen Kategorien auch etwas älter. Für die Besten der von Fachjuroren bewerteten Musiker besteht - je nach Altersgruppe - die Möglichkeit, anschließend weiter zum Landeswettbewerb beziehungsweise auch zum Bundeswettbewerb geleitet zu werden. Letzterer wird im Juni in Paderborn ausgetragen.

"Ich finde diese Vorbereitungszeit für den Wettbewerb immer unerhört wertvoll", merkt Bauer an. "Das ist es, wovon die Kinder am meisten profitieren" - die jungen Musiker machten dadurch "einen unheimlichen Sprung nach vorne."

Auch die kleine Pianistin Gabi Peth hat sich intensiv vorbereitet: "Sie hat ein halbes Jahr ganz fleißig geübt", verrät ihre Mutter Ji Young Lim. Bei einem Wettbewerb tritt Gabi zwar zum ersten Mal an, aber Erfahrung darin, vor Publikum aufzutreten, hat sie durchaus schon gesammelt: "Ich hab' schon mal bei meinem Opa bei der Feuerwehr gespielt", sagt die Achtjährige aus dem Stadtteil Melm, während sie mit ihrer Mutter und Vater Sven Peth auf den großen Augenblick wartet.

"Ein tolles Hobby"

Während Gabi bei einer privaten Lehrerin lernt, besucht die junge Tastenkünstlerin Alexandra Ludchenko die Musikschule. Ihre Muttter Larissa Ludchenko begleitet die Achtjährige zum Vorspielen: "Ich unterstütze meine Kinder gern, es macht beiden Spaß", erklärt die Oggersheimerin. Besagte zweite Tochter Viktoria tritt selbst erst einen Tag später vor die Jury. Sechsmal hat die 14-Jährige schon an dem Wettbewerb teilgenommen. "Ein bisschen Nervosität ist immer mit dabei, aber es ist auch nicht schlecht, nervös zu sein. Dann kann man sich besser konzentrieren", weiß Viktoria, die bereits seit acht Jahren Klavier spielt. Kann sie sich da vorstellen, später auch beruflich Musik zu machen? "Ich glaube, es wird ein Hobby bleiben", sagt die Schülerin am Max-Planck-Gymnasium. "Aber ein tolles Hobby."