Neubauten mit Bootssteg

Direkt am Ostufer des Luitpoldhafens wird bereits das erste von 16 Häusern errichtet. Zur Aufwertung des Wohngebiets auf der Parkinsel will die städtische Immobiliengesellschaft GAG einen Bootsanleger bis zum Frühjahr bauen.

Das ist einzigartig im Stadtgebiet: Auf der Parkinsel entsteht ein ungewöhnliches Wohnquartier - aus zwei Gründen. Direkt an der Uferkante zum Luitpoldhafen werden 16 private Einfamilienhäuser errichtet. Zudem baut die städtische Immobiliengesellschaft GAG bis Anfang nächsten Jahres einen Anlegesteg für rund 30 Boote, kündigte Vorstand Ernst Merkel gestern auf "MM"-Anfrage an. Sie will die Liegeplätze an Bewohner der Parkinsel vermieten. Mit dem ersten Hausbau am Ufer wurde jetzt begonnen.

Die Nachfrage nach den exklusiven Bauplätzen ist groß. "Es sind nur noch zwei Grundstücke frei", freute sich der GAG-Vorstand über die gute Vermarktung. Viel Freifläche und Garten um das Eigenheim haben die Besitzer indes nicht. Mit 300 Quadratmetern ist die Größe der Grundstücke relativ bescheiden. Weitere Auflage: Um eine möglichst einheitliche Uferbebauung an der Parkinsel zu erhalten, übernimmt ein gemeinsamer Architekt die Gestaltung für jeweils eines der acht Doppelhäuser.

Nur für Motorboote

Baufelder am Rheinufer Süd Baufeld 1: mit Stadtvillen, Büros und Pflegeheim (Vitanas) bebaut. Baufeld 2: belegt mit Stadtvillen (Ostermayer) und GAG-Gebäuden. Baufeld 3: BASF und Telekom errichteten neue Bürostandorte. Baufeld 4: Der Investor Deutsche Wohnwerte GmbH will ab Ende 2017 rund 140 Wohnungen bauen. Baufeld 5: Die Unternehmen Epple, Diringer & Scheidel und Weisenburger planen ab Anfang 2017 Stadtvillen und Mietwohnungen. Baufeld 6: In dem Gebiet sind Wohnungen und Büros vorgesehen. Baufeld 7: Am Ufer entstehen Doppelhäuser und Boot-Anlegesteg. Baufeld 8: Die Nutzung ist offen.

Bereits seit mehr als zehn Jahren verfolgt die GAG die Absicht, eine Marina an der Parkinsel einzurichten. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) billigte nun das in einem wasserrechtlichen Verfahren vorgelegte Konzept. Danach wird der Bootssteg im Bereich zwischen der verlängerten Lenbachstraße und Drehbrücke gebaut, sagte ein Sprecher der Rheinufer Süd Entwicklungsgesellschaft (RSE).

Nach seinen Angaben können dort nur Motorboote vertäut werden. "Für Segeljollen ist der Standort nicht geeignet. Denn es gibt Sandbänke zum Rhein hin, in denen die Kiele der Segelboote steckenbleiben können", so die RSE. Für den Bootssteg wird die GAG nach eigenen Angaben wohl mehr als eine halbe Million Euro investieren. Wie hoch die Mietkosten für einen Anlegeplatz sind, stehe noch nicht fest. Es gebe viele Interessenten, sagte Merkel, ohne nähere Angaben zu machen.

Die Rudervereine können indes laut GAG-Vorstand den Luitpoldhafen weiterhin als Trainingsstrecke nutzen. Auch das Boot der Wasserschutzpolizei bleibe am Standort nahe der Schneckennudelbrücke.

Unterdessen konkretisieren sich die Planungen für die restlichen, noch freien Baufelder am Rheinufer Süd. Auf zwei Grundstücken südlich des Ostasien-Instituts will die Deutsche Wohnwerte GmbH & Co KG (Heidelberg) investieren, die bei einem Investoren-Wettbewerb den Zuschlag erhielt.

Investor plant 140 Wohnungen

Ein achtstöckiges Gebäude ist auf dem Areal südlich der Max-Bill-Straße vorgesehen. Während das Erdgeschoss gastronomisch genutzt werden soll, seien in den anderen Etagen großzügige Wohneinheiten geplant, sagt Thomas Dorant, Geschäftsführer der Deutschen Wohnwerte GmbH. Dies sei das Ergebnis eines Architektenwettbewerbs mit drei renommierten Büros.

Für das benachbarte Grundstück zwischen Max-Bill- und August-Macke-Straße ist eine sechsgeschossige "Riegelbebauung" entlang der Rheinallee und ein fünfgeschossiges "Punkthaus" geplant. Insgesamt will der Investor, der auch ein großes Wohnprojekt auf dem Turley-Gelände in Mannheim verfolgt, ab Ende 2017 am Rheinufer 140 Wohnungen mit zwei Tiefgaragen errichten.

Zum gleichen Zeitpunkt rechnet Merkel mit dem Baubeginn auf dem Gelände südlich der Pfalzgrafenstraße. Viele Unternehmen hätten Interesse an einer Bebauung des Geländes bekundet. Dies sei auf der Expo-Real-Messe deutlich geworden. Konkrete Firmen nannte der GAG-Chef nicht, wohl aber die geplanten Nutzungen - Wohnungen, Büros und Dienstleistungen.