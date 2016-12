Neue Blitzer an der B 44

Alle Bilder anzeigen Ein Blitzer auf dem Kaiserwörthdamm ist bereits fertig installiert, an der anderen Radarsäule wurde gestern noch gearbeitet. © Rittelmann

Ludwigshafen. Es ist der vierte Standort im Stadtgebiet: Auf der großen Ausfallstraße B 44 in Richtung Speyer baut die Verwaltung zwei Blitzer auf. Sie werden an der Kreuzung Kaiserwörthdamm/Shellstraße die Geschwindigkeit der Autos in beiden Fahrtrichtungen kontrollieren. Die Arbeiten an den Radarsäulen sind fast abgeschlossen. "Im Laufe der nächsten Woche werden sie voraussichtlich scharf gestellt", sagte ein Stadtsprecher gestern auf "MM"-Anfrage. Ein genaues Datum nannte er aber nicht. Denn zuvor müssten die Messungen der Geräte noch überprüft werden. Einstimmig hatte der Hauptausschuss im Sommer die Aufstellung der Blitzer gebilligt, damit soll ein Unfallschwerpunkt entschärft werden.

Tödliche Verletzungen hatte eine 22-jährige Beifahrerin im Januar bei einem Autorennen auf dem Kaiserwörthdamm erlitten. Einer der beteiligten Wagen hatte sich überschlagen und entwurzelte einen Baum. Aber nicht erst seit diesem tragischen Vorfall zählt dieser Streckenabschnitt zu den unfallträchtigsten im gesamten Stadtgebiet - und das seit Jahren.

Kreuzung mehrfach umgebaut

Radarsäulen Auf dem Kaiserwörthdamm wurde jeweils ein Blitzgerät pro Fahrtrichtung installiert. Eine Radarsäule kontrolliert den Verkehr stadtauswärts vor der Kreuztung Shellstraße. In der Gegenrichtung wird die Geschwindigkeit der Autos auf der Mittelinsel des Kaiserwörthdamms gemessen. Die beiden Radarsäulen einschließlich der Installierung kosten rund 160 000 Euro. Weitere Blitzer-Standorte im Stadtgebiet sind: Carl-Bosch-Straße (Aweta-Kurve), Stern-/Mannheimer Straße und Hochstraße Nord (Richtung A 650, nahe der Ausfahrt Bruchwiesenstraße). Die bisherigen Blitzer-Standorte sind für die Stadtverwaltung kein Zuschussgeschäft - im Gegenteil. Sie verdient dort jährlich jeweils zwischen 300 000 und 500 000 Euro.

Hauptgrund: Zahlreiche Autofahrer kommen von der autobahnähnlichen B 44 aus Richtung Speyer noch mit hohem Tempo auf die Kreuzung. Zugleich kreuzen viele Fahrzeuge auf den Abbiegespuren zum Hafengebiet die Fahrbahnen. Oft reicht es noch, manchmal aber nicht mehr. In den beiden Vorjahren wurden dort jeweils 18 Unfälle mit vielen Schwerverletzten gezählt. Zuvor hatte es sogar noch häufiger gekracht. Bereits mehrfach war die Kreuzung in den vergangenen Jahren umgebaut worden. So wurden unter anderem die Linksabbiegespuren verbreitert - ohne durchschlagenden Erfolg.

Deshalb waren sich im Juni die Fraktionen im Hauptausschuss rasch einig und beschlossen die Aufstellung der Radarsäulen für insgesamt 160 000 Euro. "Diese Maßnahme ist dringend nötig, mit dem Problem der Raser musste sich der Ortsbeirat schon oft befassen", hatte Ortsvorsteherin Anke Simon erklärt. Relativ schnell gaben auch die Verkehrskommission, die Aufsichtsbehörde sowie das rheinland-pfälzische Innenministerium ihre Zustimmung.

Zumal die Ergebnisse der mobilen Radarkontrollen sehr eindeutig waren: Pro Stunde wurden durchschnittlich 43 Temposünder in Richtung Stadtmitte registriert, in Richtung Speyer waren es 29. Diese Zahlen hatte Ordnungsdezernent Dieter Feid im Ausschuss berichtet. Deshalb geht die Stadt davon aus, dass sich die Radaranlage an der B 44 - ähnlich wie in der Carl-Bosch-Straße - "kurzfristig" amortisiert. Die Verwaltung erwartet eine jährliche "Mindesteinnahme" von 450 000 Euro, nannte der Beigeordnete.

Die erste Laser-Radarsäule hatte die Stadt 2007 in der Carl-Bosch-Straße eingerichtet - vor der "Aweta"-Kurve in die Brunckstraße. Auch dies war zuvor ein Unfallschwerpunkt. Viele Autos waren zu schnell unterwegs gewesen und hatten die Glasscheiben an der Straßenbahnhaltestelle zertrümmert.

Im Herbst 2014 folgte ein Messgerät an der Kreuzung Mannheimer-/Sternstraße in Richtung A 650. Im Februar wurde eine Radarsäule für 140 000 Euro am Übergang Hochstraße Nord/A 650 installiert. Dabei werden auch Autofahrer geblitzt, die aus Richtung Hochstraße Süd zu schnell unterwegs sind.