Neuer Parkplatz wohl erst 2017 fertig

Für Studenten und Berufsschüler wird es in den nächsten Wochen schwierig, einen Parkplatz im Bereich Franz-Zang-Straße zu finden. Die Parkplatznot rund um die Hochschule und das Berufsbildungszentrum verschärft sich. Grund: Durch den Bau der Hochschul-Kita fielen im August 250 Stellplätze weg. Zum Semesterstart Anfang Oktober kann die Hochschule nicht wie geplant ein neues Gelände in der Nähe der Bahnlinie nutzen, auf dem 200 Autos parken können. Der Mietvertrag mit der Stadt wurde zwar in der vergangenen Woche unterzeichnet, wie Beigeordneter Klaus Dillinger gestern auf "MM"-Anfrage erklärte. "Die Baugenehmigung, um eine Zufahrt und eine Beleuchtung zu errichten, wird aber voraussichtlich erst in zwei bis drei Monaten erteilt", sagte Hochschulpräsident Peter Mudra mit Verweis auf eine Auskunft der Verwaltung.

Zufahrtsrampe nötig

"Für eine kurze Übergangszeit wird es in diesem Herbst bei den Parkplätzen enger", sieht Dillinger relativ geringe Auswirkungen. Mudra geht jedoch davon aus, dass die Parkfläche westlich des Posttunnels erst Anfang nächsten Jahres zur Verfügung steht. Zumal die Arbeiten noch ausgeschrieben werden müssen.

Hochschule Ludwigshafen Auf dem Gelände an der Ernst-Boehe-/Ludwig-Reichling-Straße wird eine Kita mit 30 Plätzen für 1,4 Millionen Euro gebaut. Ab 2017 soll ein 50 Millionen Euro teures Erweiterungsgebäude folgen, das 125 Meter lang sein wird. Für die wegfallenden Stellplätze wurde ein Ersatzparkplatz östlich der Postbank angemietet. Die Hochschule Ludwigshafen hat 4400 Studierende. An dem Berufsbildungszentrum werden 7000 Schüler unterrichtet.

Auch wenn die Technischen Werke (TWL) auf dem Gelände bereits seit längerem im Untergrund eine Fernwärmeleitung verlegt haben, ist dort noch einiges zu machen, bis der Parkplatz fertig ist. Für einen fünfstelligen Betrag müssen eine Zufahrtsrampe gebaut und Leuchten installiert werden. Für den kostenpflichtigen Parkplatz, der nur von Studenten genutzt wird, soll eine Schranke eingerichtet werden.

Seit mehr als einem Jahr hatten Stadt und Hochschule über die Fläche verhandelt. Zunächst war ein Geländekauf beabsichtigt gewesen, danach wurde die Anmietung für mindestens zehn Jahre erörtert. In diesen Gesprächen habe es keine Hinweise gegeben, dass die Parkfläche nach Abschluss des Mietvertrags wegen der Baugenehmigung tatsächlich erst viel später genutzt werden könne, bedauerte Mudra. Deshalb sei die Situation zum Semesterbeginn unbefriedigend.

Die Hochschule will nun versuchen, eine kleinere Parkfläche bei der Postbank in absehbarer Zeit anzumieten, um die angespannte Lage etwas zu verbessern. Zudem appelliert sie an die Studenten, Fahrgemeinschaften zu bilden und Mitfahrgelegenheiten zu suchen.

Unter Parkplatznot in dem Bereich leiden seit längerem auch die benachbarten Berufsbildenden Schulen (BBS) Technik 1 und 2 sowie BBS Naturwissenschaft. Mit 4000 Unterschriften forderten Berufsschüler eine baldige Öffnung des Posttunnels.

Auf diesen direkten Zugang zum Hauptbahnhof drängt auch seit langem die Hochschule. In absehbarer Zeit ist die Tunnelöffnung jedoch nicht zu erwarten. Denn bei der Deutschen Bahn läuft dazu noch die Vorplanung.