Neues Leben für altes Hallenbad

Alle Bilder anzeigen Das Mosaik am Tauchbecken des stillgelegten Hallenbads Nord (großes Bild) bleibt ebenso erhalten wie die alten Seifenschalen (kleines Bild Mitte). Die Schwimmhalle war ein Schmuckstück, wie ein Bild von 1962 (rechts unten) belegt. Für den Umbau des Gebäudes ist das Gelände bereits eingezäunt. © Tröster/Schrott/TWL(2)

Ludwigshafen. Seit 14 Jahren liegt das denkmalgeschützte Gebäude im Dornröschenschlaf. Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) wollen es zu neuem Leben erwecken - mit einem zweigeteilten Konzept. Ein Teil des früheren Hallenbads Nord soll mit einem Café und einer Fitnesseinrichtung wieder öffentlich zugänglich gemacht werden. Unter dem Motto "Freischwimmer" werde der andere Teil zu einem Zentrum für etwa 20 Existenzgründer aus den Bereichen Energie, Mobilität und Digitalisierung umgebaut, kündigte TWL-Vorstand Hans-Heinrich Kleuker gestern an. Das städtische Unternehmen investiere dafür rund zwei Millionen Euro.

Arbeiten bis Sommer 2017

Die Sträucher vor dem Haupteingang in der Pettenkoferstraße wurden bereits zurückgeschnitten und das Gebäude eingezäunt. Die TWL, die die Immobilie im November gekauft haben, drängen auf einen raschen Umbau. Bis Sommer 2017 sollen alle Arbeiten beendet sein.

Hallenbad Nord Das von der BASF gestiftete Hallenbad Nord wurde 1956 eröffnet. Die Stadt stellte den Betrieb 2001 aus Kostengründen ein. Die GML kaufte 2013 den Bereich um das große Schwimmbecken. Es dient als Löschwasser-Reservoir für das Müllheizkraftwerk. Im Hallenbad Nord war lange Zeit die einzige städtische Sauna untergebracht. Berühmtester Stammgast war Altbundeskanzler Helmut Kohl.

Der Fertigstellungstermin ist nicht zufällig gewählt. "Wir wollen bis zum nächsten IT-Gipfel, den die Bundesregierung in der Metropolregion Rhein-Neckar abhält, etwas vorzeigen können", ergänzte TWL-Aufsichtsratsvorsitzende und Oberbürgermeisterin Eva Lohse.

Viele Elemente, die an den Baustil der 1950er Jahre erinnern, bleiben indes erhalten. Dazu gehören architektonische Kleinode wie etwa die Seifenschalen und die gekachelten Handtuchhalter. Auch Rippendecken und Natursteinplatten werden nicht entfernt. Das frühere Tauchbecken mit dem Wandmosaik von Rolf Müller-Landau wollen die TWL "fachgerecht sanieren". Dieser Bereich soll künftig zu einem Fitnesstrakt mit kleiner Sauna gehören, der über einen separaten Eingang erreichbar ist. Ein externer Betreiber ist dafür vorgesehen, nach TWL-Angaben steht er noch nicht fest.

Für die Nutzung als Existenzgründerzentrum sollen vor allem das Obergeschoss des Hallenbads umgebaut und die Fenster vergrößert werden. Dies ist aber nicht so einfach. Denn die Fenster haben eine tragende Funktion für das Gebäude. "Das ist schon eine Herausforderung für die Handwerker", sagte TWL-Vorstand Reiner Lübke.

Das alte Lehrschwimmbecken wird zum Vorführraum umgestaltet. Dort sollen künftig Jungunternehmen ihr Konzept präsenteren. Der städtische Energieversorger will die Betriebe in vielfältiger Weise unterstützen - nicht nur mit Büroflächen. "Wir bieten auch Beratungen und eine finanzielle Beteiligung über einen Zeitraum von bis zu einem Jahr an", sagte Kleuker.

Bei der Ansiedlung von Existenzgründern sei Rheinland-Pfalz im bundesweiten Vergleich bislang nicht sehr gefragt. Mit dem neuen Zentrum wollen die TWL die Innovationskultur in der Region stärken - und selbst davon profitieren.

Deshalb gründet der Energieversorger die Tochtergesellschaft TWL plus. Dabei sollen Mitarbeiter vom Mutterkonzern zeitlich befristet freigestellt werden, um sich in dem "innovativen Umfeld auf die Entwicklung neuer Geschäftsideen zu konzentrieren", so Kleuker. Im Aufsichtsrat war laut Lohse für das Konzept nicht viel Überzeugungsarbeit zu leisten. "Das war gleich sein Lieblingsprojekt für die nächsten Jahre."

Keine Auswirkungen haben die TWL-Pläne indes auf die große Schwimmhalle, die 2013 von der GML Abfallwirtschaftsgesellschaft gekauft wurde und genutzt wird. Grund: Nach dem Großbrand im Müllheizkraftwerk 2010 erhielt sie die Auflage, ein größeres Löschwasserreservoir bereitzustellen. Darauf hin kam die GML auf die Idee, dafür das Hallenbad Nord zu nutzen - und legte eine 200 Meter lange Leitung quer durch den Marienpark.