Neuvermietungen bis Sommer?

Auch wenn nicht alle Geschäftsflächen belegt sind, steuern viele Kunden das Rathaus-Center an. Unser Bild entstand vor zwei Wochen beim Dreikönigstag.

Ludwigshafen. Mit bunten Folien sind einige Schaufensterfronten im Rathaus-Center vollständig beklebt - Leerstände werden damit kaschiert. Seit Jahresbeginn steht eine weitere Ladenfläche frei: Das Unternehmen Krumb gab sein Büro- und Schreibwarengeschäft auf. "Die Kundenfrequenz ist in den vergangenen Jahren auch wegen der Rhein-Galerie zurückgegangen. Zudem ist die langfristige Zukunft des Centers wegen des Hochstraßen-Projekts unklar", nennt Geschäftsführer Bernd Benz als Hauptgründe für die Entscheidung. "Sieben von 70 Ladenflächen sind derzeit nicht belegt", erklärt Center-Managerin Sabine Friedrich. Gleichwohl stuft sie die Perspektive des Einkaufszentrums als gut ein. Voraussichtlich bis Ende des zweitens Quartals würden Geschäftsflächen neu vermietet, zeigt sie sich zuversichtlich.

"Wir sind in intensiven Gesprächen mit etlichen Interessenten für die leerstehenden Flächen", erklärt die Center-Managerin, die diese Aufgabe in Ludwigshafen vor zwei Monaten übernommen hat. "Die Nachfrage kommt aus den Bereichen Gastronomie, Lebensmittel und Dienstleistungen", nennt Friedrich die Bereiche der angestrebten Neunutzungen. Nähere Angaben macht sie mit Verweis auf laufende Verhandlungen nicht. Eventuell würden kleine bauliche Veränderungen vorgenommen, um Wünsche der Nachmieter zu erfüllen.

Viele Veränderungen

Rathaus-Center Das 1979 errichtete Rathaus-Center hat 70 Geschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von knapp 20 000 Quadratmeter. Ankermieter sind Saturn, TK-Maxx und Toys''R"Us. Das Rathaus-Center verfügt über 1200 Parkplätze. Die ECE betreibt in der Region neben dem Rathaus-Center die Rhein-Galerie und das Rhein-Neckar-Zentrum (Viernheim). Die Center-Managerin Sabine Friedrich (35), die ihr Amt in Ludwigshafen im November übernahm, hatte zuvor Einkaufszentren in Hannover, Plauen und Neu-Ulm geleitet.

"Das Rathaus-Center hat eine gute Lage mit einer natürlichen Fluktuation durch die Fußgänger, die vom Hemshof in die Innenstadt unterwegs sind", sieht Friedrich einen strukturellen Vorteil. Zufrieden ist sie auch mit der Mischung an Geschäften. Dank Ankermieter wie Saturn, Toys"R"Us und TK Maxx sei das Einkaufszentrum gut aufgestellt.

Größere Mieterwechsel gab es gleichwohl in den vergangenen Jahren. Die Buchhandelskette Thalia hatte 2014 ihre 1000 Quadratmeter große Filiale aufgegeben und dies mit sinkenden Umsätzen und auslaufendem Mietvertrag begründet. Auf dieser Fläche bietet ein Schuhhandel seine Ware an. 2010 hatte ein anderer Ankermieter dem Rathaus-Center dem Rücken gekehrt. Peek & Cloppenburg verlagerte die Filiale in die Rhein-Galerie.

"Das Umfeld des Rathaus-Centers hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert", sagt der Krumb-Geschäftsführer. Er verweist auch darauf, dass große Verwaltungsbereiche im Rathaus wegen der anstehenden Sanierung ausquartiert wurden. All dies habe die Entscheidung mitbeeinflusst, nach zwölf Jahren den Standort Ludwigshafen aufzugeben und sich auf das Stammgeschäft in Mannheim zu konzentrieren.

Die vielfach in der Stadt geäußerte Ansicht, wonach sich Kundenströme vom Rathaus-Center in die Rhein-Galerie verlagert hätten, teilt Friedrich nicht. "Die beiden Einkaufszentren tun sich nicht weh, sondern sind eher eine Ergänzung. Wir haben die Funktion eines Nahversorgers, in der Rhein-Galerie dominiert hingegen der Modebereich."

Unklar bleibt die langfristige Entwicklung des Centers. Wegen des Abrisses der Hochstraße Nord muss der nördliche Teil des Einkaufszentrums abgebrochen werden. Nach bisherigen Angaben fallen etwa 8000 Quadratmeter Verkaufsfläche weg. Ob dafür Ersatzgelände etwa an der Jaegerstraße oder zum Rhein-Center bebaut wird, ist offen. Ungewiss ist zudem, wann die Gespräche zwischen Stadt sowie Besitzer und Betreiber des Rathaus-Centers auch über die Höhe der Entschädigungssumme abgeschlossen werden.

Sichtbare Veränderungen in absehbarer Zeit erwartet Oberbürgermeisterin Eva Lohse nicht. "Bis zum Beginn des Hochstraßen-Projekts, das ab Ende 2019 starten soll, kann das Rathaus-Center uneingeschränkt funktionieren."