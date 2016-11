Obdachlose behalten ihre Anlaufstelle

Ein beliebter Anlaufpunkt für Obdachlose ist die Teestube in der Rohrlachstraße. Rund 20 Personen treffen sich dort werktäglich. Seit mehr als 30 Jahren gibt es das Angebot, von Anfang an betreut vom Verein für Wohnsitzlose. Künftig, so Stefan Syren, geht das nicht mehr. Das Vereinsmitglied, zugleich Leiter des Caritas-Förderzentrums St. Martin, bedauert das. Aber alters- und gesundheitsbedingt sei man nicht mehr in der Lage, das aufrecht zu erhalten. Zum Jahresende löst der Verein sich deshalb auch auf.

Für ein paar Wochen müssen die Obdachlosen dann auf ihren beliebten Treffpunkt verzichten - aber die Nachfolge ist geregelt. Die protestantische Jona-Gemeinde - sie ist in diesem Jahr durch die Fusion der Pfarreien Hemshof, Mitte und West entstanden - übernimmt im Februar 2017 die Trägerschaft für die Räume, die direkt gegenüber der Apostelkirche liegen. Damit übernimmt sie auch Jürgen Rothenberger, der die Unterkunft betreut. Die Stadt Ludwigshafen zahlte bisher einen Großteil der Personalkosten - und werde das auch zukünftig tun. Das habe Bürgermeister Wolfgang van Vliet zugesichert. Darüber freuen sich Pfarrer Stefan Bauer und Sozialarbeiter Stefan Syren, wie sie gestern bei einem Pressegespräch betonten.

Für Syren ist es alles andere als selbstverständlich, dass die Kirchengemeinde in die Bresche springt. Vergleichbares sei ihm nicht bekannt. Bauer dagegen hält es für ganz normal, und sehr sinnvoll, in das Projekt einzusteigen. Schließlich gebe es zwischen der Suppenküche des Dekanats und der Teestube auf der anderen Straßenseite einen regen Austausch und eine enge Verbindung. "Unsere Kirchengemeinde ist deshalb mit dem Arbeitsfeld bestens vertraut", so der Pfarrer. Die Teestube soll wie bisher Donnerstagsvormittags und an den übrigen Werktagen von 9 bis 17.30 Uhr geöffnet sein.

Niederschwelliges Angebot

Ganz bewusst setze man auf ein "niederschwelliges Angebot". Das heißt: Kommen kann, wer möchte. Anders als in der Suppenküche ist dabei in der Teestube auch der Konsum von Alkohol mit Einschränkungen - keine Spirituosen - erlaubt. Das sei allemal besser als ein Verbot, findet Syren. Denn die Obdachlosen konsumieren ihr Bier drinnen - was im Sinne der Nachbarschaft sei. In den ganzen Jahren habe es auch kaum Probleme gegeben.

Bevor die Jona-Gemeinde die Trägerschaft übernahm, führte sie auch Gespräche mit der griechisch- orthodoxen und der katholischen Kirchengemeinde - eine künftige Zusammenarbeit wird nicht ausgeschlossen. Kooperationen gibt es auch jetzt schon. So entlasten die orthodoxen Christen die Protestanten in diesem Jahr - und organisieren die Weihnacht für Einsame. Und bei der Suppenküche packen zurzeit Teams der BASF mit an, um die ehrenamtlichen Helfer zu unterstützen.