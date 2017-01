Leerstehende Geschäftsflächen in der Bismarckstraße sollen nach Absicht der Verwaltung stärker von Büros und Arztpraxen genutzt werden. Zudem überlegt sie, einen Abschnitt als verkehrsberuhigten Bereich zu öffnen.

Ludwigshafen. Deutlich wandeln soll sich das Gesicht der Bismarckstraße südlich der Bahnhofstraße, so die Absicht der Verwaltung. Leerstehende Ladenflächen sollen weniger für Einzelhandel, sondern verstärkt für Dienstleistungen wie Büros und Arztpraxen genutzt werden. Zudem erwäge die Stadt, diesen Abschnitt der Fußgängerzone als verkehrsberuhigten Bereich auszuweisen, sagte Baudezernent Klaus Dillinger gestern auf "MM"-Nachfrage. "Das wird in den nächsten Monaten ein Thema für die stadträtlichen Gremien sein", erklärte der Beigeordnete weiter.

Eine Belebung der mittleren Bismarckstraße, in der viele Geschäftsflächen leer stehen, hält Dillinger durch die Öffnung für den Autoverkehr für denkbar. Zumal diese Maßnahme bereits vor Jahren als ein Vorschlag zum Innenstadtmanagement aufgeführt worden sei. Die Fußgängerzone in der Ludwigstraße wurde indes schon vor 15 Jahren als verkehrsberuhigter Bereich umgewandelt. "Ähnlich wie dort würde sich ein Umbau der Bismarckstraße im finanziell überschaubaren Rahmen halten", stellte der Dezernent klar.

Landesprojekt ab Sommer

Innenstadt Die Beratungsbüros CIMA (Köln) und GIU (Saarbrücken) hatten 2015 differenzierte Konzepte für die Innenstadt-Bereiche empfohlen. Demnach soll für die mittlere Bismarckstraße das Profil geändert werden - Büros und Wohnungen statt Einzelhandel. Den gleichen Vorschlag machten die Büros für die mittlere Ludwigstraße. Am Ludwigsplatz (Büros/Gastronomie) und in der südlichen Bismarckstraße (Bildung) sollte das Profil erhalten werden.

Die Frage Öffnung der mittleren Bismarckstraße sollte deswegen in der nächsten Zeit entschieden werden, weil in den kommenden zwei Jahren dort große Bauvorhaben anstehen. Dillinger nannte etwa den Umbau des Kaufhofs zum Kundenzentrum der Technischen Werke (TWL) oder das Wohnprojekt der städtischen Immobiliengesellschaft GAG am Eingang zum Bürgerhof. "Wenn wir einen verkehrsberuhigten Bereich ausweisen sollten, könnte dies vor dem Beginn dieser Projekte sein oder nach deren Abschluss", meinte der Dezernent.

Mit einem Landesprojekt zum "Experimentellen Wohnungs- und Städtebau" will die Verwaltung unabhängig davon den Strukturwandel in Erdgeschosslagen der mittleren Bismarckstraße vorantreiben. Dienstleistungen statt Einzelhandel lautet das Ziel. Ohne Diskussion nahm der Stadtentwicklungsausschuss gestern das Konzept zustimmend zur Kenntnis. Der Bau- und Grundstücksausschuss hatte es bereits vor Wochen einstimmig befürwortet.

Mehrere Büros sollen "zur Abgabe eines detaillierten Angebots mit Kostenschätzung" aufgefordert werden. Den Auftrag will die Stadt im März vergeben. Das Projekt, das im Sommer starten soll, kostet 120 000 Euro. Diesen Betrag muss die Stadt nur teilweise übernehmen. Das Finanzministerium signalisierte einen Zuschuss von 65 Prozent.

Eine Arbeitsgruppe aus der Verwaltung, Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) und Lukom wird das Projekt begleiten. Dabei geht es nicht nur um die Gewinnung von Nachmietern von Schlüsselimmobilien. Zudem soll das innerstädtische Wohnen gestärkt werden. Davon würden vor allem Haushalte mit mittleren Einkommen profitieren.

Zurückgestellt wurden hingegen Überlegungen für ein sogenanntes "Business Improvement District (BID)", bei dem Grundstückeigentümer und Gewerbetreibende gemeinsame Maßnahmen vereinbaren, die privat finanziert werden. "Bevor ein solches Projekt starten kann, ist noch eine kleine Gesetzesänderung notwendig", nannte Bereichsleiter Volker Adam als Grund.