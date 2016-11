"Man merkt, da waren Profis am Werk. Mit ihrer Musik haben sie die Kirche zum Beben gebracht", sagt Hans-Otto Möller, nachdem die Takte des letzten Stückes beim Adventskonzert des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz in der Friedenskirche verklungen sind.

Bereits zum 13. Mal hatten die Aktion 72, die Polizeidirektion Ludwigshafen und der Förderkreis der Friedenskirche zum kostenlosen Konzert eingeladen. Den Erlös in Form von Spenden teilen die drei Veranstalter untereinander auf, um damit in Not geratene Menschen, Behinderte und die Friedenskirche zu unterstützen.

"Sehr gut, aber zu kurz"

"Das bunte Programm war sehr gut, aber zu kurz", so Möller. Tatsächlich erscheint das Programm des gut einstündigen Konzerts etwas kürzer als bei vergangenen Darbietungen. Das tut der Sache aber keinen Abbruch. Schon bei der Ouvertüre über den Weihnachtschoral "Vom Himmel hoch" von Wolfgang Heinzel entfaltet das Orchester unter Leitung von Chefdirigent Stefan Grefig sein volles Klangspektrum. Die rund 400 Zuhörer lauschen der Musik mit beseelten Gesichtern.

"Weihnachten bei den großen Meistern" von Jörg Murschinski erlebt das Publikum an einem anderen Schauplatz. Das Holzbläserquintett unter Bernd Schneider wechselt auf die Empore und sitzt nun mitten unter den Zuhörern. Das Orchester wird zum Publikum. "Was für eine Akustik! Es ist wunderbar, so nah an den Musikern dran zu sein", schwärmt eine Ludwigshafenerin.

Auch bei "Recuerdos de la Al-hambra" ist ein Teil der Empore für die Blechbläser um Markus Privat reserviert. Der Klassiker "O Tannenbaum" in einem Arrangement von Arthur Harris startet mit einem Trommelwirbel, in den das Gesamtorchester einstimmt. Den ersten Schnee präsentiert das Saxofonensemble unter Peter Matejcek von oben. Das rhythmische Trommeln von "Little Drummer Boy" verzückt Gerda und Philipp Kropp: "Da kann man so schön mitwippen."

Zwischen den Stücken lädt Christian Küchenmeister mit seinen feinfühligen Texten zum Nachdenken ein. Ihn beschäftigen die ständige Erreichbarkeit, sportliche Fairness und der tägliche Stress in der Weihnachtszeit, die eigentlich ruhig und besinnlich ablaufen sollte.

Gemeinsamer Abschluss

Der aufkommenden Weihnachtsstimmung in der Friedenskirche kann man sich an diesem Abend allerdings nur schwer entziehen. Joachim Lösch verzaubert die Zuhörer mit seinem Flügelhorn beim einzigen Solo des Konzertes mit "Have Yourself A Merry Little Christmas". Den Abschluss bildet Jörg Murschinskis "Macht hoch die Tür", bei dem Xylofon und Metallofon zum Einsatz kommen. Donnernder Beifall setzt ein. Bei der Zugabe ist das Publikum gefragt. Das gemeinsame Singen von "Tochter Zion" hat schon Tradition, und so mancher genießt die seltene Gelegenheit, mit einem Orchester zu schmettern.