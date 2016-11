„Ort der Erinnerung, Ruhe, Schönheit“

Es soll ein "Ort der Erinnerung, der Ruhe und Schönheit" sein, so Pfarrer Johannes Gerhardt vom Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum. Auf dem Friesenheimer Friedhof ist der Memoriam-Garten im Rahmen einer Andacht offiziell eröffnet worden. Es ist der 16. seiner Art in Rheinland-Pfalz und der vierte in Ludwigshafen, nach dem Hauptfriedhof, Oppau und Maudach. Das Gemeinschaftsgrabfeld soll der Nachfrage nach neuen Bestattungsformen gerecht werden. Betreut wird es vom Verein für gärtnerbetreute Grabanlagen Ludwigshafen, der eigens dafür gegründet wurde.

Friedhofsgärtner Stefan Bohnenberger nutzte die gute Witterung, um das neue Gräberfeld optisch ansprechend anzulegen. Auf 250 Quadratmetern entstand nahe der Trauerhalle und neben den Urnenstelen eine Anlage für zwölf Erdgräber, 40 Urnen- und 24 Urnengemeinschaftsgräber. Eine Erweiterung ist möglich.

Wie bei allen Memoriam-Gärten ist auch das Friesenheimer Gemeinschaftsgrabfeld parkähnlich gestaltet und von Beginn an komplett bepflanzt. Gehölze, Bodendecker und Stauden sorgen für ein harmonisches Bild, geschwungene Wege erschließen die Fläche. Die einzelnen Gräber sind dabei nicht, wie sonst üblich, voneinander abgegrenzt, sondern gehen in der Parkanlage auf. "Mit der parkähnlichen Gestaltung werten Memoriam-Gärten die Friedhöfe auf", sagt Claus Litz, Vorsitzender des Vereins für gärtnerbetreute Grabanlagen Ludwigshafen. Die Investitionskosten belaufen sich auf etwa 30 000 Euro.

Im Memoriam-Garten sind verschiedene Beisetzungsformen möglich - mit einer Ausnahme: Es gibt keine anonymen Beisetzungen, ein fester Ort zur Trauer soll so immer gegeben sein. Ermöglicht wird dieses neue Bestattungsangebot durch eine Kooperation der Stadt Ludwigshafen, der Genossenschaft der Friedhofsgärtner Rheinland-Pfalz und der Friedhofsgärtner vor Ort. Die Genossenschaft der Friedhofsgärtner Rheinland-Pfalz verwahrt die eingezahlten Pflegegelder treuhänderisch, der Verein beziehungsweise die Friedhofsgärtner sorgen für die Grabgestaltung, Bepflanzung und Pflege. Beigeordneter Klaus Dillinger ist davon überzeugt, dass der Memoriam-Garten gut angenommen werde. "Die Friedhofskultur ändert sich", so Dillinger, "und wir sind hier Vorreiter in der Pfalz". Der nächste Memoriam-Garten könnte in Rheingönheim entstehen.