Ortsbeirat gegen Haltestelle

In Ruchheim soll keine neue Straßenbahnhaltestelle gebaut werden. Der Ortsbeirat sprach sich einstimmig gegen das Vorhaben aus. Die Hauptgründe: Die geplante Haltestelle Nord-Ost, die ein Vertreter der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) vorstellte, liege zu nahe am einzig bestehenden Einsteigepunkt im Ortsteil. Darüber hinaus seien die Umbaumaßnahmen, die eine zweite Haltestelle in Ruchheim mit sich bringen würde, einfach zu groß. Der Ortsbeirat hat allerdings nur beratende Funktion. Im November wird der Bau- und Grundstücksausschuss sich des Themas annehmen. Ortsvorsteherin Heike Scharfenberger (SPD) sieht aber gute Chancen, dass der Plan der RNV nach der Ablehnung der Ruchheimer vom Stadtrat kein "grünes Licht" bekommt.

Im Bereich des Neubaugebiets - genauer im Erfurter Ring - sollte der neue Haltepunkt geschaffen werden. Doch der Expresszug der Linie 9, der zwischen Mannheim und Bad Dürkheim verkehrt, würde durchfahren und nur die Linie 4/4a sollen dort halten. "Das ist Geldverschwendung", befand Gabriele Kistner von der CDU.

Gefahr für Kinder gesehen

Sie lehnte wie auch die anderen Mitglieder im Ortsbeirat Eingriffe in den umweltgeschützten Affengraben ab. Sie wären notwendig, um Wege zur neuen Haltestelle zu schaffen. Im Ortsbeirat stieß auch die Nachricht auf Kritik, dass die Entfernung zwischen den beiden Haltestellen weniger als 500 Meter betragen solle. Peter Eisenberg von der SPD monierte weiter, dass die RNV keinen Anschluss an das nördlich gelegene Gewerbegebiet geplant habe.

Die Haltestelle sei so nur aus einer Richtung erreichbar. Ortsvorsteherin Scharfenberger erklärte, dass sie mit Anwohnern gesprochen habe, die einen neuen Straßenbahnhaltepunkt ebenfalls ablehnten: Sie befürchten eine erhebliche Geräuschbelästigung sowie ein Gefahrenpotenzial für Kinder, die auf die Gleise laufen könnten.

Die Haltestelle Ruchheim Nord-Ost ist Teil des RNV-Projektpakets "RHB 2010". Es sieht eine Modernisierung der Strecke zwischen Mannheim und Bad Dürkheim vor. Zu "RHB 2010" gehört auch der Ausbau von "Park-and-Ride"- sowie "Bike-and-Ride"-Anlagen. Martin Galm, RNV-Projektleiter, sagte, dass an der einzigen Haltestelle in Ruchheim 20 neue "Park-and-Ride"-Plätze ausgewiesen werden - also Autostellplätze, von denen aus die Kunden umsteigen können.

Desweiteren wurde im Ortsbeirat über den Paul-Münch-Brunnen gesprochen, der im kommenden Jahr wieder funktionieren soll. Heike Scharfenberger informierte, dass außerdem ein weiterer Briefkasten im Ortsteil aufgestellt werden soll: Sein Standpunkt sei dann an der Ecke Maxdorfer Straße/Oggersheimer Straße. bol