Ortsvorsteher grüßt als Loreley

Als Loreley mit blonden Haaren und Nixenschwanz räkelte sich Ortsvorsteher Christoph Heller gestern auf seinem "Felsen in der Brandung". Der bemalte Styroporklotz war nur eine von 19 mehr oder weniger gewagten Schwimmkonstruktionen der Marke Eigenbau, die gestern im Mittelpunkt der Spaßregatta vor der Kammerschleuse standen. Frei nach dem Motto "Alles, was schwimmt, zählt" ging es vor allem um Originalität, nicht um Geschwindigkeit.

Zu sehen gab es etwa eine Arche Noah der evangelischen Jugend, der TFC hatte ein Hockeyfeld aufs Wasser gebracht und die GAG ein Floß mit Torwand. Die ersten Wasserschlachten brachen schon vor Beginn aus und so manches Entlein ging baden - eine Mordsgaudi vor mehreren Hundert Zuschauern, die ihre Favoriten lebhaft anfeuerten.

"Ich habe hier vor 60 Jahren selbst einmal gerudert", erzählt Alfons Stubenrauch (88), der sich mit seiner Frau Hilde (87) ein schönes Plätzchen im Schatten gesichert hatte. "Das Fest hat sich prächtig entwickelt", lobt er. "Der Wind im Hafen ist angenehm kühl und hier an der Pegeluhr merkt man nicht, dass man in einer Großstadt ist."

Einer von vielen Höhepunkten

Die Spaßregatta war freilich nur einer von vielen Höhepunkten bei der dritten Auflage des Hafenfestes. Gut besucht war bereits der Insellauf am Freitag, ein Staffellauf mit 100 Mannschaften und 400 teilnehmenden Läufern (siehe Bericht unten). Bei der Sprintregatta des Ludwigshafener Kanuclubs (LKC) traten am Samstag nicht nur 18 Mannschaften, sondern sogar Weltmeister an: Im Ziel hatte dieses Mal Yannick Lemmen (22, Vize-Weltmeister im Mannschaftssprint) die Nase vorn. Weltmeister Björn Beerschwenger (25) aus Köln kam auf Platz zwei, Lokalmatador Björn Barthel (24, mehrfacher deutscher Meister im Sprint) wurde Dritter. Überraschend erfolgreich waren die LKC-Junioren Tobias Klaus und Marcel Blum (beide 15), die es in den Endlauf schafften und sich die Plätze 4 und 5 erkämpften. Beim "politischen Wettstreit" zählten diesmal nicht die Stimmen, sondern nur die Schlagzahl. Bei der Regatta der Parteien landeten die Grünen vor der CDU und den Linken. Im SPD-Kanu wurde bisweilen in verschiedene Richtungen gepaddelt, die FDP dümpelte abgeschlagen und orientierungslos im Hafenbecken herum. Bei herrlichem, hochsommerlichem Wetter dürften die Veranstalter von der Interessengemeinschaft Lu-Süd ihr gestecktes Ziel von 5000 Besuchern locker erreicht haben. Geboten wurden überdies ein Feuerwerk, Livemusik mit Bands und Shanty-Chor sowie leckere Fische beim Angelsportverein. Für Kinder gab es Ponyreiten, Karussells und Hüpfburg.