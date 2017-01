Ortsvorsteherin Baur verspricht Umzug zur Kerwe

Ludwigshafen. Beim Neujahrsempfang in der Oggersheimer Heinrich-Treiber-Halle lobte Ortsvorsteherin Barbara Baur (SPD) in ihrer Ansprache besonders die Arbeitsgemeinschaft Oggersheimer Vereine (AOV): "Die Vorsitzenden Andreas Unger und Günther Kanzler leisten hervorragende Arbeit." Auch 2017 sind wieder Kerwe und Straßenfest geplant.

"Nachdem im vergangenen Jahr der Umzug ausgefallen ist, wird es ihn in diesem Jahr wieder geben", kündigte die Ortsvorsteherin an und machte klar: "Dass sich die Vereine so toll am Ortsgeschehen engagieren, ist ein großes Plus für den Stadtteil." Baur machte auf die "vielen interessanten Ausstellungen" des Heimatkundlichen Arbeitskreises aufmerksam. Im Rückblick betonte sie, dass die Festhalle, um die sich auch die AOV kümmert, einen neuen Außenputz erhalten habe. Auch das Dach des Rathauses wurde repariert.

Baur nutzte ihre Neujahrsansprache auch zu einem Tätigkeitsbericht. 2016 habe sie 550 Veranstaltungen besucht. Die Ortsvorsteherin dankte der Kolpingsfamilie, den Kirchen und dem Heinrich-Pesch-Haus ebenso wie der Stadtverwaltung für das Engagement bei der Arbeit in der Flüchtlingshilfe. Oggersheim werde auch in Zukunft eine Heimat für viele Zufluchtsuchende sein.

Das Oggersheimer Gewerbe sieht Baur gut aufgestellt. Die Ortschefin sprach auch die Probleme beim Müll an. Hier sowie beim Thema Parksünder gebe es immer wieder Ärger. Dennoch wolle sie weiter motiviert zum Wohle des Stadtteils arbeiten. Mit der Fasnacht, dem Sommertagsumzug am 26. März sowie dem Besuch einer Abordnung aus den Pielachtaler Partnergemeinden stünden einige tolle Ereignisse an. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Jugend des Musikvereins und der Karnevalsverein Hans Warsch. bol