Pannenserie der BASF im Ausschuss

Mit der Serie von Betriebsstörungen bei der BASF wird sich der Umweltausschuss beschäftigen. Die Grünen wollen dieses Thema bei der Sitzung am 26. Oktober erörtern und beantragen dazu, einen BASF-Vertreter einzuladen. "Wir wollen genaue Auskunft darüber, welche zusätzlichen Maßnahmen ergriffen werden, um die Risiken zu minimieren und die Bevölkerung wirksamer zu schützen", sagt Fraktionschef Hans-Uwe Daumann auf "MM"-Anfrage. Dies gelte besonders für den Vorfall in der neuen TDI-Anlage, in der giftiges Phosgen ausgetreten war. Daumann: "Hier steht der Vorwurf im Raum, wonach die Anilin bewusst Infos zurückgehalten hat."

"Fragen nicht beantwortet"

Als beunruhigendes Signal wertet FDP-Fraktionschef Thomas Schell die Häufung der Betriebsstörungen. "Wir wollen der BASF nichts unterstellen, verlangen aber mehr Transparenz, denn sie betreibt viele gefährliche Anlagen." Dringenden Aufklärungsbedarf sieht auch die Alfa-Fraktion. "Wir haben nach dem Phosgen-Vorfall einen Fragekatalog an die BASF geschickt, aber bislang keine Antwort erhalten", bedauert Fraktionschef Andreas Kühner. Er vermutet, dass die Pannenserie mit dem verstärkten Einsatz von Fremdfirmen zusammenhängen könne. Den gleichen Grund vermutet Gerald Unger (Linke). Zudem müssten die Vorschriften verschärft und Kontrollen verstärkt werden.

Schon 14 Mal traten in diesem Jahr Chemikalien aus BASF-Betrieben in die Luft oder den Rhein aus. Als Grund dafür nannte das Unternehmen, dass dieses Jahr viele Anlagen neu gebaut oder abgestellt worden seien. "Beim Anfahren von Neuanlagen, vor allem in dieser Größenordnung, können Betriebsstörungen nicht vollständig ausgeschlossen werden, obwohl das unser Ziel ist", so die BASF. Bei dem Phosgen-Vorfall in der TDI-Anlage sei der Stoff innerhalb der Sicherheitskammer geblieben. Eine Meldung an die Behörden sei deshalb unterblieben, weil es keine Emissionen in die Umwelt gegeben habe und niemand verletzt worden sei.