Parkplatzbau verzögert sich

Die Einrichtung des Ausweichparkplatzes mit 250 Stellplätzen für die Hochschule in der Ernst-Boehe-Straße verzögert sich. "Er wird vermutlich erst ab 17. Oktober benutzbar sein", sagte eine Hochschulsprecherin gestern auf "MM"-Anfrage. Grund: Der 150 Meter lange Zaun um das Gelände am ehemaligen Posttunnel sei noch nicht geliefert worden. Eine provisorische Zufahrt von der Ernst-Boehe-Straße wurde zwar bereits geteert, die Beleuchtung fehlt aber noch. Die Lampen sollen in den nächsten Tagen gesetzt werden. Um ein Unfallrisiko auszuschließen, müssen noch Baumschnittreste entfernt werden, erklärte die Pressesprecherin weiter.

Zunächst noch kostenfrei

Auf unbürokratische Weise, so hatten Stadt und Hochschule vor drei Wochen vereinbart, sollte der dringend benötigte Parkplatz eingerichtet werden. Denn durch die Baugrube für die Hochschul-Kita sind bereits 300 Parkplätze weggefallen und haben das Stellplatzproblem im Bereich Ernst-Boehe-/Franz-Zang-Straße verschärft. Zumal auch viele Berufsschüler im benachbarten Kerschensteiner-Bildungszentrum mit dem Auto kommen.

Die Hochschule hatte ursprünglich befürchtet, dass eine langwierige Baugenehmigung für den Ausweichparkplatz notwendig sei und dieser erst Anfang 2017 nutzbar sein würde. Die Stellplätze sollen zunächst kostenfrei sein. Nach dem Endbau des Parkplatzes mit Installierung einer Schranke werden aber Gebühren verlangt. ott