Pass noch immer konfisziert

Ludwigshafen. Das Engagement von Fawaz Arnaout ist ungebrochen. Der 62-jährige Deutsche aus Ludwigshafen mit syrischen Wurzeln will Anfang Februar die nächste Hilfslieferung für syrische Kriegsflüchtlinge starten - obwohl er seinen Pass immer noch nicht zurückbekommen hat.

Wie berichtet, hat die Bundespolizei Arnaout am 19. Dezember die Reise ins türkisch-syrische Grenzgebiet am Stuttgarter Flughafen verweigert und seinen Reisepass konfisziert. Weil er die Herkunft und Verwendung des Bargeldes in Höhe von 9765 Euro nicht schriftlich belegen konnte, verdächtigte ihn die Polizei, dass er mit dem Geld möglicherweise eine terroristischen Vereinigung unterstützen könnte. Im Gespräch mit dieser Zeitung hatte er erläutert, dass er mit dem Geld Essenspakete in der Türkei für syrische Flüchtlinge im Grenzgebiet kaufen wolle - und das nicht zum ersten Mal.

Babywindeln und Decken

Jetzt sammelt Fawaz Arnaout gemeinsam mit dem Hilfsverein Ikram erneut für Flüchtlinge. Am 4. Februar soll ein Container in der Ludwigshafener Seydlitzstraße mit weiteren Hilfsmitteln gefüllt werden. Auch das ist für Arnaout geübte Praxis. Etwa alle drei Monate schickt er gemeinsam mit Ikram nach eigenen Angaben einen Container für die Flüchtlingshilfe in die Türkei. Benötigt würden Babywindeln, Medizin, kleine medizinische Geräte, mindestens sechs Monate haltbare Lebensmittel, aber kein Öl, Zucker, Tee oder Babynahrung. Dies dürfe nicht in die Türkei eingeführt werden, sagt er. Auch warme Wäsche, Decken, Schlafsäcke und Zelte würden im bitterkalten Grenzgebiet dringend benötigt.

Arnaouts Problem: Ohne Ausweis kann er nicht den erforderlichen Schriftverkehr im Zusammenhang mit dem Container abwickeln. Doch auf seinen Ausweis wartet er immer noch. Das Dokument ist zwar mittlerweile bei der Stadtverwaltung angekommen. Herausgegeben hat die Behörde es jedoch noch nicht. Die Prüfung sei immer noch im Gange, bestätigte ein Rathaus-Sprecher. Fawaz Arnaout habe nun eine Aufforderung bekommen, schriftlich bis zum 27. Januar Stellung zu nehmen.

Anwalt soll helfen

Der Ludwigshafener hat sich nun einen Anwalt genommen, um den Sachverhalt zu klären. "Ich kann alles offenlegen", bekräftigt er. Er habe von allen Spendern die Namen und Telefonnummern. Erneut distanziert sich Arnaout sowohl von den IS-Schergen als auch von Assads Leuten. "Und jetzt werde ich auch noch vom deutschen Staat verfolgt", sagt er. Mittlerweile lebten seine Kinder, seine Frau und seine Mutter in Angst. "Und das alles nur, weil ich den syrischen Kriegsopfern helfen will."